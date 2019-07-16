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Çaldıkları arabayla 900 kilometre yol yaptılar!

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

Avustralya'da, oltalarını ve paralarını yanlarına alıp, evden kaçan 4 çocuk, çaldıkları bir araçla 900 kilometre yol yaptı.

Çaldıkları arabayla 900 kilometre yol yaptılar!

Polis, yaşları 10-14 arasında değişen, üçü erkek biri kız dört çocuğun, New South Wales eyaletindeki Grafton kasabasında bulunduğunu açıkladı.

Queensland eyaletindeki Gracemere'den yola çıkan çocuklardan birinin, mektup bırakıp evden ayrıldığını söylediği belirtildi.

Polis, çocuklara suçlama yöneltileceğini söylemekle birlikte, ayrıntı vermedi.

Çocukların aynı aileden olmadığı ve aralarından birinin ailesine ait arazi aracını çaldıkları kaydedildi.

'ARABANIN CAMINA ZOR UZANIYORLARDI'

Grup, 140 kilometre yol yapmalarının ardından Pazar günü, Banana kasabasındaki bir mola yerinde durdu ve iddialara göre buradan benzin çaldı.

Bir görevli Sydney'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, aracın normal bir şekilde benzinliğe girdiğini ve sonra birinin çıkıp, depoyu doldurduğunu anlattı. Görevli, "Boyu gerçekten kısaydı, cama bile zor uzanıyordu" dedi.

Polis daha sonra aracı Grafto kasabası yakınlarında gördü ve takip etmeye başladı. Ancak polis memurları, sürücünün küçük olduğunu görünce kaygılandı ve takibe son verdi.

Araç daha sonra, kasabanın içinde yol kenarında tespit edildi.

Polis yetkilisi Darren Willams, "Çocuklar aracın içine kendilerini kitlediler. Polis sopa kullanarak araca girip, çocukları gözaltına almak zorunda kaldı" dedi.

Avustralya'nın Queensland ve New South Wales eyaletlerinde ehliyet alabilmek için en az 17 yaşında olmak gerekiyor.

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avustralya araba 900 KİLOMETRE

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