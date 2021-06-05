4 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar’ın reytingleri

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği reyting sonuçları açıklandı. 4 Haziran Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları paylaşıldı. Total ve AB olara ölçülen reyting sonuçlarına göre; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Esra Erol’da, Son Yaz, ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar üst sıraları zorladı.
4 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kırmızı Oda”, 2.sırada Fox TV’de yayınlanan “Son Yaz”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Güldür Güldür Show” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D
2 KIRMIZI ODA TV8
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SON YAZ FOX
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV
10 ATV ANA HABER ATV
1 KIRMIZI ODA TV8
2 SON YAZ FOX
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1
8 SON YAZ (OZET) FOX
9 ARKA SOKAKLAR KANAL D
10 ESRA EROL'DA ATV
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