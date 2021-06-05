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  4. 4 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar’ın reytingleri

4 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar’ın reytingleri

05.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de Son Yaz, TV8’de Kırmızı Oda, TRT1’de Payitaht Abdülhamid dizileri, reytinglerde üst sıraları zorladı. 4 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları, 5 Haziran cumartesi sabahı itibarıyla paylaşıldı.

4 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar’ın reytingleri

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği reyting sonuçları açıklandı. 4 Haziran Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları paylaşıldı. Total ve AB olara ölçülen reyting sonuçlarına göre; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Esra Erol’da, Son Yaz, ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar üst sıraları zorladı.

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

4 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kırmızı Oda”, 2.sırada Fox TV’de yayınlanan “Son Yaz”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Güldür Güldür Show” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

4 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar’ın reytingleri

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 KIRMIZI ODA TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SON YAZ FOX

6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SON YAZ FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

8 SON YAZ (OZET) FOX

9 ARKA SOKAKLAR KANAL D

10 ESRA EROL'DA ATV

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Arka Sokaklar dizisi Kırmızı Oda dizisi Son Yaz dizisi
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