4 Kadın gidiyor 2 Kadın geliyor!

Reyting sıralamasında istediği başarıyı yakalayamayan Kanal D'deki '4 Kadın Zamanı', Kasım'ın ilk haftası ekrana veda ediyor. Program Seda Akgül, Hande Ataizi, Derya Tuna, Eylül Öztürk'ün sunumuyla yola çıkmıştı. Ancak Seda Akgül geçen ay programdan ayrılmıştı.
Kulislerde '4 Kadın'ın yerine teve2'de yayınlanan '2. Sayfa'nın adı geçmeye başladı. Programı, Vatan Gazetesi magazin müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi magazin müdürü Müge Dağıstanlı hazırlayıp sunuyor. (MedyaRadar)
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