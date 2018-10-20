MAGAZİN

4 Kadın gidiyor 2 Kadın geliyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

Kanal D'de bomba gelişme! Geçtiğimiz günlerde Seda Akgül'ün ayrıldığı 4 Kadın Zamanı ekranlara veda ediyor.

4 Kadın gidiyor 2 Kadın geliyor!

Reyting sıralamasında istediği başarıyı yakalayamayan Kanal D'deki '4 Kadın Zamanı', Kasım'ın ilk haftası ekrana veda ediyor. Program Seda Akgül, Hande Ataizi, Derya Tuna, Eylül Öztürk'ün sunumuyla yola çıkmıştı. Ancak Seda Akgül geçen ay programdan ayrılmıştı.

Kulislerde '4 Kadın'ın yerine teve2'de yayınlanan '2. Sayfa'nın adı geçmeye başladı. Programı, Vatan Gazetesi magazin müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi magazin müdürü Müge Dağıstanlı hazırlayıp sunuyor. (MedyaRadar)

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Anahtar Kelimeler:
4 kadın Teve2 2. Sayfa

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