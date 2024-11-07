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  4. 4 katlı villası alev alev yanmıştı! Aras Bulut İynemli'nin Deha'dan kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı para...

4 katlı villası alev alev yanmıştı! Aras Bulut İynemli'nin Deha'dan kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı para...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.11.2024 15:03
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Çukur ve Çarpışma gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdilerde başrolünü Taner Ölmez ile paylaştığı Deha dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Sarıyer'deki 4 katlı villasında yangın çıkan ünlü ismin evindeki müştemilat adeta küle dönmüştü. Ünlü isim şimdi de kazancıyla gündem oldu. İynemli, diziden bakın ne kadar kazanıyormuş.

4 katlı villası alev alev yanmıştı! Aras Bulut İynemli'nin Deha'dan kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı para...

Başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, oyuncu kadrosunda Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha dizisi ile adından söz ettiriyor.

Dizideki performansı ile dikkat çeken ünlü isim geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir şok yaşamış ve Sarıyer'deki 4 katlı villasında yangın çıkmıştı.

YANGIN 2

Ünlü ismin; Uskumruköy'deki villasının müştemilatında çıkan yangın herkesi korkutmuş ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülmüştü.

YANGIN 3

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Aras Bulut İynemli şimdi de Deha dizisinden aldığı para ile gündem oldu. İddialara göre; Pazar akşamlarına damga vuran diziden ünlü oyuncu bölüm başına 1 milyon 500 bin TL kazanıyormuş.

ARAS BULLUT

Aras Bulut İynemli'nin bölüm başı kazancını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu rakamı çok bulurken bazıları da normal buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli
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