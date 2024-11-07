4 katlı villası alev alev yanmıştı! Aras Bulut İynemli'nin Deha'dan kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı para...

Başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, oyuncu kadrosunda Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha dizisi ile adından söz ettiriyor.

Dizideki performansı ile dikkat çeken ünlü isim geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir şok yaşamış ve Sarıyer'deki 4 katlı villasında yangın çıkmıştı.

Ünlü ismin; Uskumruköy'deki villasının müştemilatında çıkan yangın herkesi korkutmuş ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülmüştü.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Aras Bulut İynemli şimdi de Deha dizisinden aldığı para ile gündem oldu. İddialara göre; Pazar akşamlarına damga vuran diziden ünlü oyuncu bölüm başına 1 milyon 500 bin TL kazanıyormuş.

Aras Bulut İynemli'nin bölüm başı kazancını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu rakamı çok bulurken bazıları da normal buldu.