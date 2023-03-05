4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan yapımların ömürleri daha uzun oluyor. 4 Mart reyting sonuçlarında Total'de birinci sırada Gönül Dağı dizisi yer alırken ikinci sırada ise Kardeşlerim dizisi yer aldı. Üçüncü sırada Kardeşlerim dizinin özeti vardı. İşte 4 Mart reyting sonuçları tamamı...
1 /GONUL DAGI /TRT 1
2/ KARDESLERIM/ ATV
3 /KARDESLERIM (OZET) /ATV
4 /GONUL DAGI (OZET) /TRT 1
5 /GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU /FOX
6 /ATV ANA HABER /ATV
7 /SURVIVOR/ TV8
8 /SHOW ANA HABER /SHOW TV
9 /KANAL D ANA HABER /KANAL D
10 /GULDUR GULDUR SHOW (TKR) /SHOW TV
1 /GONUL DAGI/TRT 1
2 /KARDESLERIM /ATV
3/ GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU/ FOX
4 /GONUL DAGI (OZET) /TRT 1
5 /KARDESLERIM (OZET) /ATV
6 /GULDUR GULDUR SHOW (TKR) /SHOW TV
7 /SURVIVOR /TV8
8 /VEDA MEKTUBU (TKR)/ KANAL D
9 /EZGI GOZEGER ILE CALAR SAAT HAFTA SONU /FOX
10 /ATV ANA HABER/ ATV
1 / GONUL DAGI /TRT 1
2 /KARDESLERIM /ATV
3 /GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU /FOX
4 /GONUL DAGI (OZET) /TRT 1
5/ KARDESLERIM (OZET) /ATV
6 /SURVIVOR /TV8
7 /ATV ANA HABER /ATV
8 /GULDUR GULDUR SHOW (TKR) /SHOW TV
9/ KANAL D ANA HABER /KANAL D
10 /VEDA MEKTUBU (TKR) /KANAL D
11 /EZGI GOZEGER ILE CALAR SAAT HAFTA SONU/ FOX