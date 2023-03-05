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4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi reyting birincisi oldu?

05.03.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimi gün ekranlarda Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi reyting rekortmeni iki dizi yer aldı. Hangi dizinin reytinglerde birinci olduğu araştırılıyor. Bilindiği üzere her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli oluyor. İşte 4 Mart reyting sonuçları...

4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan yapımların ömürleri daha uzun oluyor. 4 Mart reyting sonuçlarında Total'de birinci sırada Gönül Dağı dizisi yer alırken ikinci sırada ise Kardeşlerim dizisi yer aldı. Üçüncü sırada Kardeşlerim dizinin özeti vardı. İşte 4 Mart reyting sonuçları tamamı...

4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi reyting birincisi oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 /GONUL DAGI /TRT 1
2/ KARDESLERIM/ ATV
3 /KARDESLERIM (OZET) /ATV
4 /GONUL DAGI (OZET) /TRT 1
5 /GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU /FOX
6 /ATV ANA HABER /ATV
7 /SURVIVOR/ TV8
8 /SHOW ANA HABER /SHOW TV
9 /KANAL D ANA HABER /KANAL D
10 /GULDUR GULDUR SHOW (TKR) /SHOW TV

4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi reyting birincisi oldu?

AB İLK 10 PROGRAM

1 /GONUL DAGI/TRT 1
2 /KARDESLERIM /ATV
3/ GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU/ FOX
4 /GONUL DAGI (OZET) /TRT 1
5 /KARDESLERIM (OZET) /ATV
6 /GULDUR GULDUR SHOW (TKR) /SHOW TV
7 /SURVIVOR /TV8
8 /VEDA MEKTUBU (TKR)/ KANAL D
9 /EZGI GOZEGER ILE CALAR SAAT HAFTA SONU /FOX
10 /ATV ANA HABER/ ATV

4 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi reyting birincisi oldu?

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 / GONUL DAGI /TRT 1
2 /KARDESLERIM /ATV
3 /GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU /FOX
4 /GONUL DAGI (OZET) /TRT 1
5/ KARDESLERIM (OZET) /ATV
6 /SURVIVOR /TV8
7 /ATV ANA HABER /ATV
8 /GULDUR GULDUR SHOW (TKR) /SHOW TV
9/ KANAL D ANA HABER /KANAL D
10 /VEDA MEKTUBU (TKR) /KANAL D
11 /EZGI GOZEGER ILE CALAR SAAT HAFTA SONU/ FOX

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Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları gönül dağı kardeşlerim

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