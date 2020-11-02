4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi

Olay, 1 hafta önce Horasan ilçesi Kadıcılar Köyünde meydana geldi. İsmail Demir, ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamaya başladı.

SAĞ KOLU DİRSEK HİZASINDAN KOPTU

Patozla oynayan İsmail, sağ kolunu kaptırdı. Sağ kolu dirsek hizasından kopan İsmail, ailesi tarafından Erzurum Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar mikro cerrahi uzmanlarının bulunduğu Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulansla uçak ile İsmail, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kayseri’deki hastaneye getirilen İsmail, anestezi doktoru Önder Kurku tarafından ameliyata hazırlandı.

4 SAATLİK OPERASYONLA YERİNE DİKİLDİ

Ailesinden alınan onay ile el cerrahi uzmanları Op. Dr. Mehmet Çavuş, Op. Dr. Ali Eray Günay ve Op. Dr. Sait Dalyan'ın bulunduğu ekibin 4 saatlik operasyonu sonrasında İsmail'in kopan kolu yerine dikildi. Mikro cerrahi yöntemleri ile atardamar, toplar damar, sinir, kas tamirleri ve kemik tespiti yapılan İsmail, bugün kolunu kullanmaya başladı.

"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çavuş, "Hasta yaklaşık sevkler ve transferler sonucu bize 11’inci saatte geldi. Ama yaşı küçük ve başka da bir şansı olmadığı için biz yine de tüm riskleri göze alarak çocuğumuzu ameliyata aldık. Çok şükür bir sorun da yaşamadık. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Teknik olarak çok zor bir işlem olmasa da hastanın hayatıyla ilgili ciddi bir risk söz konusuydu. Fakat hastanın çocuk ve yaşının da çok küçük olması nedeniyle biz bu riski de göze alıp hastayı kabul ettik” diye konuştu.