4 yıl sonra yeniden! Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Şaşırtan gelişme

Birliktelikleri ile uzun süre çok konuşulan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı. Evlenecekleri konuşulan çift 2019 yılında sürpriz şekilde ilişkilerini noktalamıştı.

O dönem bir giyim firmasının çekimlerinde tanışıp sevgili olan çiftin yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin'in Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye başlaması merak uyandırdı.

Son gelişmede ise Ece Yörenç'in Serenay Sarıkaya ile yaptığı bir paylaşımı Kerem Bürsin'in beğenmesi dikkat çekti.



