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  4. 4 yıl sonra yeniden! Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Şaşırtan gelişme

4 yıl sonra yeniden! Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Şaşırtan gelişme

02.08.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Ya Çok Seversen dizisi ile ekranlara olan Kerem Bürsin ve Aile dizisinde rol alan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yeniden bir arada olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bürsin'in yaptığı bir hareket ise iddiaları güçlendirdi.

Birliktelikleri ile uzun süre çok konuşulan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı. Evlenecekleri konuşulan çift 2019 yılında sürpriz şekilde ilişkilerini noktalamıştı.

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O dönem bir giyim firmasının çekimlerinde tanışıp sevgili olan çiftin yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin'in Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye başlaması merak uyandırdı.

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Son gelişmede ise Ece Yörenç'in Serenay Sarıkaya ile yaptığı bir paylaşımı Kerem Bürsin'in beğenmesi dikkat çekti.

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Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya sevgilisi

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