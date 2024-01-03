40 kilo vermişti! Usta oyuncu Halil Ergün zayıflama ameliyatı mı oldu? "Kıskanmayın"

Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerle Yaprak Dökümü adlı dizide rol alan ve karekteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün son haliyle gündemde.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün son dönemde adeta eridi. 20 günde 11 kilo ve toplamda 40 kilo veren Halil Ergün, magazin gündemine bomba gibi düştü.

"BEDENİMLE BARIŞTIM"

Usta oyuncunun obezite ameliyatı olduğu da dilden dile yayıldı. Bu iddialar sonrası Halil Ergün sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı.

Ergün açıklamasında "Gençleştim, bedenimle barıştım, kendimin farkına vardım. Kıskanmayın! Hiç öyle ameliyat falan yok!" dedi.







