40 kişi yılbaşı eğlencesinde hayatını kaybetmişti: İşletmecisinin fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı varmış

Çiğdem Sevinç

İsviçre'nin kayak merkezi kasabası Crans-Montana’da yılbaşı kutlamasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın işletmecisinin Fransa'da fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu bildirildi.

İsviçre'nin kayak merkezi kasabası Crans-Montana'daki ‘Le Constellation’ isimli barda yılbaşı kutlamalarında çıkan ve 40 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangında, barın işletmecisinin Fransa'da suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

40 kişi yılbaşı eğlencesinde hayatını kaybetmişti: İşletmecisinin fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı varmış 1

DOLANDIRICILIK VE FUHUŞTAN HAPİS CEZASI VARMIŞ

Fransız basınında yer alan haberlere göre; barın işletmecisi 49 yaşındaki Jacques Moretti, 2008 yılında Fransa'nın Annecy kentinde fuhuş suçundan, 8 ayı ertelemeli olmak üzere 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haberlerde ayrıca Moretti'nin 2010 yılında Bastia'da dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği belirtildi.

40 kişi yılbaşı eğlencesinde hayatını kaybetmişti: İşletmecisinin fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı varmış 2

YANGINA ŞAMPANYA ŞİŞESİNDEKİ MAYTABIN SEBEP OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İsviçre makamları, Moretti ve eşinin ülkeden kaçma riski bulunmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Valais Kantonu'ndaki popüler kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı kutlamaları sırasında barda çıkan yangında, 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 119 kişinin de yaralandığı açıklanmış, yangının da tavana yakın mesafede tutulan şampanya şişelerindeki maytaplı mumlardan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu kaydedilmişti.

40 kişi yılbaşı eğlencesinde hayatını kaybetmişti: İşletmecisinin fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı varmış 3

Anahtar Kelimeler:
yangın İsviçre fuhuş bar dolandırıcı
