40 kişi yılbaşı eğlencesinde hayatını kaybetmişti: İşletmecisinin fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı varmış

İsviçre'nin kayak merkezi kasabası Crans-Montana'daki ‘Le Constellation’ isimli barda yılbaşı kutlamalarında çıkan ve 40 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangında, barın işletmecisinin Fransa'da suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIK VE FUHUŞTAN HAPİS CEZASI VARMIŞ

Fransız basınında yer alan haberlere göre; barın işletmecisi 49 yaşındaki Jacques Moretti, 2008 yılında Fransa'nın Annecy kentinde fuhuş suçundan, 8 ayı ertelemeli olmak üzere 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haberlerde ayrıca Moretti'nin 2010 yılında Bastia'da dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği belirtildi.

YANGINA ŞAMPANYA ŞİŞESİNDEKİ MAYTABIN SEBEP OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İsviçre makamları, Moretti ve eşinin ülkeden kaçma riski bulunmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Valais Kantonu'ndaki popüler kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı kutlamaları sırasında barda çıkan yangında, 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 119 kişinin de yaralandığı açıklanmış, yangının da tavana yakın mesafede tutulan şampanya şişelerindeki maytaplı mumlardan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu kaydedilmişti.