40 yaşındaki Emine Ün mankenlere taş çıkardı

90'lı yılların en gözde oyuncuları arasında yer alan Emine Ün, tatil için her yıl olduğu gibi Bodrum'a geldi.
Emine Ün'ün 40 yaş büyüsü
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Eşi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile tatile gelen oyuncu, Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde görüntülendi.
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Ün, eşi ile suyun içinde bol bol eğlendi.
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Duru Kınay ise annesinden ayrı arkadaşlarıyla eğlenmeyi tercih etti.
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Emine Ün’ün 40 yaşında olmasına rağmen mankenlere taş çıkartan fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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