MAGAZİN

40 yaşındaki Emine Ün mankenlere taş çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Emine Ün, tatil için her yıl olduğu gibi Bodrum'a geldi.

90'lı yılların en gözde oyuncuları arasında yer alan Emine Ün, tatil için her yıl olduğu gibi Bodrum'a geldi.

Emine Ün'ün 40 yaş büyüsü

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Eşi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile tatile gelen oyuncu, Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde görüntülendi.

Eşi Tolga Karataş ve Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile tatile gelen oyuncu, Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde görüntülendi.
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Ün, eşi ile suyun içinde bol bol eğlendi.

Ün, eşi ile suyun içinde bol bol eğlendi.
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Duru Kınay ise annesinden ayrı arkadaşlarıyla eğlenmeyi tercih etti.

Duru Kınay ise annesinden ayrı arkadaşlarıyla eğlenmeyi tercih etti.
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Emine Ün’ün 40 yaşında olmasına rağmen mankenlere taş çıkartan fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Emine Ün’ün 40 yaşında olmasına rağmen mankenlere taş çıkartan fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sarışın yeşil göz her erkeğin rüyası
güzel kadın
aaaa baya farkli bi yer secmis bu yil
fotoğrfçıyı tebrik ederim nokta çekim yapmış
BAKIMLI OLDUN MU NORMAL BİR DURUM
40 yaş üstü bu kadından çok mükemmel nice kadınlarımız var.Taş gibi.Bu ne ki?
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