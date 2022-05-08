MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Ajda Pekkan'a benzemişsiniz"

40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Ajda Pekkan'a benzemişsiniz"

08.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur pozlarına Instagram hesabında yer veren Saraçoğlu, göğüs dekolteli paylaşımıyla genç kızlara taş çıkarttı.

40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Ajda Pekkan'a benzemişsiniz"

Moda programıyla ekran önünde de yer alan Gülşah Saraçoğlu son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Ünlü isim cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Göğüs dekolteli elbisesini 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı üzerinden paylaşan Gülşah Saraçoğlu çok sayıda beğeni aldı.

40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Saraçoğlu o pozuyla Ajda Pekkan'a benzetildi. Takipçileri Saraçoğlu'na, "Ajda Pekkan sandım", "Ajda Pekkan'a benzemişsiniz" gibi yorumlar yaptı.

40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Liseden sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu moda sektörüne atıldı.

40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Yıllar içerisinde moda dünyasının tanınan isimlerinden biri olmayı başaran Saraçoğlu, Doya Doya Moda programında jüri üyeliği de yaptı.

40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Ayrıca Saraçoğlu, Bülent Ersoy, Hande Yener, Ajda Pekkan, Gülben Ergen gibi çok sayıda ünlü ismi giydirdi.

40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz! Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!
Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."
Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktıYüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan Gülşah Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Kıskançlık dehşeti! Eltisini tabancayla ağzından vurdu

Kıskançlık dehşeti! Eltisini tabancayla ağzından vurdu

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.