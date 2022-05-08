40 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Ajda Pekkan'a benzemişsiniz"

Moda programıyla ekran önünde de yer alan Gülşah Saraçoğlu son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Ünlü isim cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Göğüs dekolteli elbisesini 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı üzerinden paylaşan Gülşah Saraçoğlu çok sayıda beğeni aldı.

Saraçoğlu o pozuyla Ajda Pekkan'a benzetildi. Takipçileri Saraçoğlu'na, "Ajda Pekkan sandım", "Ajda Pekkan'a benzemişsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Liseden sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu moda sektörüne atıldı.

Yıllar içerisinde moda dünyasının tanınan isimlerinden biri olmayı başaran Saraçoğlu, Doya Doya Moda programında jüri üyeliği de yaptı.

Ayrıca Saraçoğlu, Bülent Ersoy, Hande Yener, Ajda Pekkan, Gülben Ergen gibi çok sayıda ünlü ismi giydirdi.





