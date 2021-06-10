40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

Güzide Duran, Amerika’ya yerleştikten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2008 yılında Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski model Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğraflar gençlere taş çıkarttı.

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen 40 yaşındaki Güzide Duran, tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

GÜZİDE DURAN’IN POZU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Eski model, gençlere taş çıkartarak, paylaştığı bikinili kareleriyle, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Sarı bikinili üç karesini yayınlayan Duran'a Ebru Şallı ve Deniz Akkaya gibi eski modeller de kalp emojisi koydu.





