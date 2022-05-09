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'400 Aptal' Türk vatandaşlarını kaçırdı iddiası! Haitili çete fidye istiyor

09.05.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti'de '400 Aptal' anlamına gelen '400 Mawazo' adlı çetenin aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi kaçırdığı öne sürüldü. Ülkenin başkenti Port-au-Prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı çetenin kaçırdıkları kişiler için fidye istediği iddia ediliyor. 400 Mawazo en çok korkulan çetelerden biri olarak anılıyor.

'400 Aptal' Türk vatandaşlarını kaçırdı iddiası! Haitili çete fidye istiyor

Haiti'de başkent Port-au-Prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı kişiler aralarında sekiz Türk vatandaşının da bulunduğu en az 17 kişiyi fidye için kaçırdı.

"400 Mawazo" (400 Aptal) adlı çete tarafından kaçırılan diğer sekiz kişinin Haitili, otobüs şoförünün de Dominikli olduğu bildiriliyor.

Bu kişiler geçen ay bir Dominikli diplomatın kaçırıldığı aynı bölgede rehin alındı. Diplomat dört gün sonra serbest bırakılmıştı.

İNSAN KAÇIRMA, TECAVÜZ, HARAÇ

El Dia adlı Dominik gazetesi kaçırılan Türk vatandaşlarının "misyoner" olduğunu öne sürdü ancak ayrıntı vermedi.

Haiti medyası, yolcuların 400 Mowozo (400 Aptal) çetesinin hakimiyetindeki Croix-des Bouquets semtinde kaçırıldığını yazdı.

İnsan kaçırma, tecavüz ve haraç vakalarıyla adını duyuran 400 Mowozo, ülkenin en korkulan çetelerinden biri.

Haiti'de son iki yıldır fidye için insan kaçırma olaylarında büyük artış yaşanıyor.

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre geçen yıl 81 farklı ülkeden 1200'den fazla kişi kaçırıldı.

Kuruluşa göre bu kişiler arasında ABD ve Kanada'dan 17 Hristiyan misyoner de var.

400 Mawozo, bu misyonerlerin her biri için bir milyon dolar talep etti.

Misyonerler dört ay sonra serbest bırakıldı. Fakat bu kişiler için fidye ödenip ödenmediği bilinmiyor.

ŞİDDETİN GÖLGESİNDE YAŞAM

Haitili çeteler yabancıların kaçırılması olaylarıyla adını duyurdu. Ancak Haitililer yıllardır şiddetin gölgesinde yaşıyor.

Birleşmiş Milletler çocuklara yardım örgütü UNICEF, geçen hafta ülkede devam eden çete şiddeti nedeniyle başkent ve çevresinde 1700 okulun kapandığını ve yarım milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

UNICEF'in Haiti temsilcisi Bruno Maes, "Mermiler havada uçuştuğu için hiçbir çocuk okula gidemiyor" dedi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, geçen Temmuz'da paralı askerler tarafından öldürülmüştü.

Rakip gruplar ülkenin kontrolünü ele geçirmek için savaşırken polis gücünün çok yetersiz kaldığı belirtiliyor.

(BBC Türkçe)

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Haiti
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