400 bebeğin ölümünden sorumlu tutuldu! “Bebek çiftçisi” lakaplı seri katil: Amelia Dyer

Amelia Dyer, tarihin en acımasız ve kötü şöhretli seri katillerinden biriydi. İngiltere’deki Viktorya döneminde yaklaşık 30 yıl boyunca bakmak için aldığı 300-400 arasındaki bebeği öldürdü. Eğitimli bir hemşireydi ve para karşılığında istenmeyen bebeklere bakıyordu. O dönemde Dyer’ın yaptığı bu işe “bebek çiftçiliği” deniliyordu. Eşi vefat ettikten sonra para kazanmak için bu işi yapmaya başlamıştı. Ancak bakımını üstlendiği bebeklere büyütmek yerine onları öldürüyordu. Bu nedenle İngiltere’nin gelmiş geçmiş en acımasız katillerinden biri oldu. İşte seri katil Amelia Dyer’ın gizemli hayatı... Amelia Dyer, 1836 yılında doğdu. Bristol şehrinin dışındaki küçük bir kasabada geniş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve iyi bir eğitim aldı. Edebiyatla yakın bir ilişkisi bulunan Dyer, zamanının büyük bir bölümünü kitap ve şiir okuyarak geçirdi. Amelia’nın annesi o çok küçükken tifüse yakalandı ve çok geçmeden vefat etti. Annesinin bakımını uzun bir süre boyunca Amelia üstlendi. Daha sonrasında ise ailesiyle iletişimi kesti ve kendisinden 35 yaş büyük olan George Thomas ile evlendi.

Thomas ve Dyer çiftinin bir çocuğu oldu. Eşinin vefat etmesiyle dul kalan Amelia Dyer, yeni doğmuş bir bebekle maddi olarak sıkıntılar yaşıyordu. Evliliği sırasında, ona bebek çiftçiliği işini öğreten bir ebeden hemşirelik eğitimi aldı. Ancak Dyer, bunu bir adım öteye taşıyacak zekice bir fikir geliştirdi. Çocuklara güvenli ve sevgi dolu bir yuva sağlayacak saygın, evli bir kadın olduğunu iddia ederek yerel gazetelere ilan vermeye başladı. Daha sonra hizmetleri karşılığında önemli miktarda bir kerelik ödeme talep etti.Ancak Dyer, bu ödemeyi çocukların beslenmesi ve bakımı için harcamak yerine, onları öldürerek daha kolay para kazanabileceğini fark etti. Eşi vefat ettikten sonra para kazanmak için bebek çiftçiliği adı verilen bir işe girdi. Başlangıçta daha fazla para kazanmak için bebekleri aç bırakırdı. Daha sonra bebeklere kimyasal enjekte ederek onları öldürdü. 1879 yılında artan bebek ölümleri rapor etmek için çağrılan doktor durumdan şüphelendi. Yetkililere durumu bildirince Dyer, çocuk ihmali nedeniyle bir çalışma kampında altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası sırasında Dyer’in psikolojisi iyice bozuldu. Hapishanede çok ağır fiziksel işler yapmaya zorlandığından iki kez intihara teşebbüs etti. Hapisten çıktıktan sonra uzun süre depresyonda kaldı ve hatta azalan ruh sağlığı nedeniyle birkaç akıl hastanesine gönderildi.