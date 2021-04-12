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  4. 41 yıldır benzer kıyafetlerle dolaşıyorlar! Aşkı kıyafetlerinde yaşatan Japon çift sosyal medyanın gündemine geldi

41 yıldır benzer kıyafetlerle dolaşıyorlar! Aşkı kıyafetlerinde yaşatan Japon çift sosyal medyanın gündemine geldi

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Bon ve pon’ takma isimleriyle sosyal medyada dikkatleri çeken Japon çift adeta aşkın kitabını yeniden yazdı. Çift evlendikleri günden itibaren birbiriyle uyumlu ve benzer kıyafetleri tercih etmeyi prensip haline getirmiş. Üstelik bu sevimli tarzlarını da Instagram hesaplarından paylaşan ikili kısa sürede fenomen olmayı başardı.

41 yıldır benzer kıyafetlerle dolaşıyorlar! Aşkı kıyafetlerinde yaşatan Japon çift sosyal medyanın gündemine geldi

11 Mayıs 1980 tarihinde evlenen bu Japon çift ikinci baharlarında sosyal medyanın konuştuğu isimler haline geldi. Yaşamlarını Akita şehrinde sürdürürken emekli olduktan sonra Sendai kentine taşınan ikili değişik tarzlarıyla Instagram’da dikkat çekti.

kapak kadın adam

Mutlu evliliklerinin sırrını yaptıkları paylaşımlarla gençlere anlatan Japon çift, bu oluşturdukları trend için ‘Bon-pon’ isminde bir marka dahi çıkarttı. Evli ve sevgililer için benzer kombinleri satan çift hayatlarını konu alan bir kitapta yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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