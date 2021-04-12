41 yıldır benzer kıyafetlerle dolaşıyorlar! Aşkı kıyafetlerinde yaşatan Japon çift sosyal medyanın gündemine geldi

11 Mayıs 1980 tarihinde evlenen bu Japon çift ikinci baharlarında sosyal medyanın konuştuğu isimler haline geldi. Yaşamlarını Akita şehrinde sürdürürken emekli olduktan sonra Sendai kentine taşınan ikili değişik tarzlarıyla Instagram’da dikkat çekti.

Mutlu evliliklerinin sırrını yaptıkları paylaşımlarla gençlere anlatan Japon çift, bu oluşturdukları trend için ‘Bon-pon’ isminde bir marka dahi çıkarttı. Evli ve sevgililer için benzer kombinleri satan çift hayatlarını konu alan bir kitapta yazdı.



