HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 43 ilin geçiş güzergahında doğalgaz borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

43 ilin geçiş güzergahında doğalgaz borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

27.11.2020 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
43 ilin geçiş güzergahında doğalgaz borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı olan Kırıkkale’deki ’kilit kavşak’ üzerinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu. Trafiğin akışı ise alternatif yoldan sağlandı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’deki kilit kavşaktan geçen araçların geçişi ise alternatif yoldan sağlandı. Yaklaşık 45 dakika boyunca süren gaz kaçağı paniğe neden oldu. Bölgede elektrikler kesilerek tedbirler alındı. Olay yerine gelen doğalgaz firması görevlileri vanadan doğalgazı kesti. Patlağın onarılması için çalışma başlatıldı. Daha sonra kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Vali'den o ilimiz için korkutan açıklama: Can kayıpları sürecekVali'den o ilimiz için korkutan açıklama: Can kayıpları sürecek
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Depreme çay içerken yakalandı, kaçarken bardağı bırakmadı

Depreme böyle yakalandı, kaçarken elindeki bırakmadı

Osmaniye Valisi'nden koronavirüs açıklaması: Durduramazsak can kayıpları sürecek

Vali'den o ilimiz için korkutan açıklama: Can kayıpları sürecek

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

PKK'lı teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma

Teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li vekil için flaş karar

Türk gemisine hukuksuz aramayla ilgili soruşturma başlatıldı

Türk gemisinde hukuksuz aramayla ilgili flaş gelişme

Süleyman Soylu'dan flaş Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.