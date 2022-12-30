44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

Gülümse Kaderine dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan güzel oyuncu Mine Tugay, cüretkar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mine Tugay, son olarak otoparkta verdiği dekolteli pozlarla bakana bir daha baktırdı.

Mine Tugay'ın paylaşımına ''Bu güzellik için kurşun atar kurşun yerim'' ve ''Sizi ekranlarda görmek istiyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri Tugay'ın yıllar geçtikçe daha da gençleştiğini söyleyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

1998 yılında başlayan oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran yıldız, Medcezir ve Zalim İstanbul dizilerinde boy göstermişti.

Gülümse Kaderine dizisinin erken final yapması ardından bir süre dinlenmeye çekilen Mine Tugay'ın kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı konuşuluyor.

Sık sık iddialı karelerle gündemi meşgul eden Mine Tugay'ın Instagram'da ise 4 milyona yakın takipçisi mevcut.





