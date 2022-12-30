MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

30.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Otoparkta poz veren Mine Tugay'ın cesur tarzı dikkat çekti.

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

Gülümse Kaderine dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan güzel oyuncu Mine Tugay, cüretkar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mine Tugay, son olarak otoparkta verdiği dekolteli pozlarla bakana bir daha baktırdı.

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

Mine Tugay'ın paylaşımına ''Bu güzellik için kurşun atar kurşun yerim'' ve ''Sizi ekranlarda görmek istiyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

Bazı takipçileri Tugay'ın yıllar geçtikçe daha da gençleştiğini söyleyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

1998 yılında başlayan oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran yıldız, Medcezir ve Zalim İstanbul dizilerinde boy göstermişti.

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

Gülümse Kaderine dizisinin erken final yapması ardından bir süre dinlenmeye çekilen Mine Tugay'ın kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı konuşuluyor.

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

Sık sık iddialı karelerle gündemi meşgul eden Mine Tugay'ın Instagram'da ise 4 milyona yakın takipçisi mevcut.

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

44 yaşındaki Mine Tugay göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı! Otoparkta sınırları zorladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştukDekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk
Yine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndüYine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndü
Esra Erol'da Gamze Eler, Erdi'nin üstüne atlamıştı! Ünlü modelden bomba paylaşımEsra Erol'da Gamze Eler, Erdi'nin üstüne atlamıştı! Ünlü modelden bomba paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Oyuncu ünlü oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti

Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.