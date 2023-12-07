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    4. 45 milyon Euro ile kaçan Türk vatandaşı ülkeyi karıştırdı! Interpol Orhan Ünal için harekete geçti…

    45 milyon Euro ile kaçan Türk vatandaşı ülkeyi karıştırdı! Interpol Orhan Ünal için harekete geçti…

    07.12.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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    Almanya bir dolandırıcılık skandalı ile çalkalanıyor. Ülkede paravan şirketler kurarak sahte faturalar kesip maliyeyi 45 milyon Euro dolandıran 44 yaşındaki Orhan Ünal isimli Türk her yerde aranıyor. Ünal’ın Türkiye’ye kaçtığı tahmin edilirken, şu ana kadar adli yardım taleplerinin sonuçsuz kaldığı iddia edildi. İşte Almanya’da dolandırıcılık skandalı ile ilgili haberin detayları…

    Türkiye’de son günlerde yaşanan dolandırıcılık skandallarının yankısı sürerken dikkat çeken bir haber de Almanya’dan geldi. Almanya'nın Frankfurt, Mannheim, Darmsadt ve Offenbach kentlerinde, paravan şirketler kurarak, sahte faturayla 45 milyon Euro toplayan Orhan Ünal isimli Türk, iki yıldır polis tarafından bulunamıyor.

    Alman polisi, Ünal’ın paralarla Türkiye’ye kaçtığından şüpheleniyor. Şu ana kadar Türkiye’den bu konuda bir adli yardım alınamadığı öğrenildi.

    BİR DE ÇETESİ VARMIŞ

    44 yaşındaki Ünal’ın, 2015 ile 2019 yılları arasında 41 ayrı olayda, suç örgütüyle birlikte şirketler kurduğu, maşa olarak kullandığı kişiler adına şirketler açtığı, buralarda genel müdürlük yaptığı, tüm para hareketlerini, banka hesaplarını denetlediği belirtildi.

    Orhan Ünal’ın bu şirketler üzerinden sahte faturalar düzenleyerek, haksız gelir elde ettiği, ayrıca KDV’lerini bile ödemediği belirtildi.

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    SAVCILIK VE POLİS BİLGİ BEKLİYOR

    Darmstadt Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılından beri Orhan Önal’ı her yerde didik didik arıyor.

    Arama kaydı güncellendi ve Interpol'e de bildirildi. Türkçe ve Almanca olarak aramalarını yoğunlaştıran polis, Orhan Ünal’ın yerini bilenlerin 0049- 611 5515666 numarayı aramasını istedi.

    Almanca veya İngilizce olarak bilgi verilmesi rica edilirken, diğer çete üyelerinin bir kısmının yakalandığı belirtiliyor.

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