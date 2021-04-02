4500 sene önce yazılan aşk mektubu! Aşk insanlık tarihi boyunca varlığını sürdürdüğünü bu mektupla kanıtladı

Dünyanın ilk bilinen aşk mektubu, M.Ö. 2300-2500 yılları arasında yazıldı. Bu yıllar arasında Mezopotamya’da güzelliğiyle tanınan Enlil isminde Sümerli bir rahibe yaşıyordu. Bu rahibe Su-sin adındaki dönemin kralı olan genç bir adama aşıktı. Uzun bir süre boyunca rahibe krala kendini fark ettirmek için büyük bir uğraş verdi. Sonunda ise kralın dikkatini çekmeyi başardı. Bu sayede büyük aşkı olan krala kavuştu ve ikili evlendi.

İlk aşk mektubunun cümleleri işte bu krala aşık olan rahibe tarafından yazıldı. Rahibe Enlil, kralıyla evlendiği gün, onun için bir şiir yazdı. Bu şiir, sarayda büyük beğeni topladı ve o dönemin musiki sanatçıları tarafından bestelenmeye layık görüldü. Şiirin ünü kısa süre içerisinde sarayın dışına da yayıldı ve gerçek sevginin sembolü olarak ilan edildi.

Philadelphia Üniversitesi profesörü Hilprecht, 1800’lerin sonunda Mezopotamya’da yaptığı kazılar sonunda tableti buldu. Sonra da Osmanlı Hükümeti’ne teslim etti. Bu özel levha, kendisi gibi içeriğinde ne olduğu bilinmeyen 70 bin levha arasından; tam 58 yıl sonra, ünlü sümerolog Muazzez Çığ ve Hatice Kızılay tarafından incelendi. Aşkını çivi yazısı ile taşlara kazıtan bu özel kadının mektubu ise yıllar sonra dil bilimciler tarafından çevrildi. Mektupta yer alan ifadeler şöyleydi: