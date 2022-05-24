Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! Seri katil izin alınca şehrin sokaklarını dolaşmak istedi

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! Seri katil izin alınca şehrin sokaklarını dolaşmak istedi

24.05.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda’da yaşayan 75 yaşındaki John Shaw isimli seri katil iki kadına tecavüz ve cinayet suçundan tam 46 yıldır hapisteydi. 1976 yılından beri hapishanede olan Shaw’a iki sivil memurun gözetiminde bir günlüğüne dışarı çıkması için izin verildi. Seri katilin ilk isteği ise Dublin sokaklarını dolaşmak oldu.

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! Seri katil izin alınca şehrin sokaklarını dolaşmak istedi

75 yaşındaki John Shaw isimli adam, 22 yaşındaki Elizabeth Plunkett ve 24 yaşındaki Mary Duffy’i kaçırma, tecavüz, işkence ve cinayette müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 1976 yılında suç ortağı Geoffrey Evans ile korkunç planları hayata geçirmek için Birleşik Krallık’tan İrlanda’ya gelen Shaw, haftada bir kadını öldürmeyi içeren ürpertici bir çizelge hazırladı. Şehrin sokaklarını dolaşarak tanımadıkları kadınları kaçıran ikili, iki kadını öldürme suçundan kısa sürede yakalandı. Shaw ve Evans, 1978 yılının Şubat ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Evans, Dublin'deki bir hastanede yaklaşık dört yıl komada kaldı ve 2012'de sepsisten öldü. Shaw ise tam 46 yıldır Arbor Hill Hapishanesi’nde cezasını çekiyordu.

İRLANDA’NIN EN UZUN SÜRE HAPİSTE KALAN MAHKUMU

İrlanda’nın en uzun süre hapiste kalan mahkumu unvanına sahip olan Shaw, yıllar öncesinde yanındaki sivil memurlarla birlikte hapishaneden iki günlüğüne ayrılma hakkını kazanmıştı. Ancak kadınların hala tehlikede olduğu gerekçesiyle Shaw bu hakkını 2022 yılında kullanabildi. İrlanda’da yapılan yasal değişiklikten sonra Shaw, dışarı çıktı ve tüm günü şehrin sokaklarında dolaşarak geçirdi.

İdam mahkumu son akşam yemeğini özel olarak seçti! İstekleriyle herkesi şaşırttıİdam mahkumu son akşam yemeğini özel olarak seçti! İstekleriyle herkesi şaşırttı

HAPİSHANEDEN ÇIKINCA GÜLÜMSEDİ

2

Siyah pantolon, beyaz gömlek, mor kravat ve bir ceketle hapishaneden çıkan Shaw’ın kendisi için hazırlanan arabaya binerken gülümsediği görüldü. Davayı yakından takip eden kaynaklar Shaw’ın hapishaneden çıkar çıkmaz ilk iş olarak kahve içmek istediğini belirtti.

3

Kaynak, "Shaw'ın İrlanda'da ailesi veya arkadaşı yok, bu yüzden Dublin şehir merkezinde dolaşmak ve bir kafede kahve içmek için durmak istedi. Karşısında oturanların onun iki yetişkin torunuyla dışarı çıkmış yaşlı bir adam olduğunu düşüneceklerinden eminim. Ülkenin gördüğü en tehlikeli tecavüzcü ve katillerden birinin yüzüne baktıklarını asla bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

İdam mahkumu Clarence Dixon, adım adım ölüme ilerledi! Son sözleri tüyler ürperttiİdam mahkumu Clarence Dixon, adım adım ölüme ilerledi! Son sözleri tüyler ürpertti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldıGözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı
Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...
Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...
Anahtar Kelimeler:
İrlanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar

Seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

İlginizi Çekebilir

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.