46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! Seri katil izin alınca şehrin sokaklarını dolaşmak istedi

75 yaşındaki John Shaw isimli adam, 22 yaşındaki Elizabeth Plunkett ve 24 yaşındaki Mary Duffy’i kaçırma, tecavüz, işkence ve cinayette müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 1976 yılında suç ortağı Geoffrey Evans ile korkunç planları hayata geçirmek için Birleşik Krallık’tan İrlanda’ya gelen Shaw, haftada bir kadını öldürmeyi içeren ürpertici bir çizelge hazırladı. Şehrin sokaklarını dolaşarak tanımadıkları kadınları kaçıran ikili, iki kadını öldürme suçundan kısa sürede yakalandı. Shaw ve Evans, 1978 yılının Şubat ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Evans, Dublin'deki bir hastanede yaklaşık dört yıl komada kaldı ve 2012'de sepsisten öldü. Shaw ise tam 46 yıldır Arbor Hill Hapishanesi’nde cezasını çekiyordu.

İRLANDA’NIN EN UZUN SÜRE HAPİSTE KALAN MAHKUMU

İrlanda’nın en uzun süre hapiste kalan mahkumu unvanına sahip olan Shaw, yıllar öncesinde yanındaki sivil memurlarla birlikte hapishaneden iki günlüğüne ayrılma hakkını kazanmıştı. Ancak kadınların hala tehlikede olduğu gerekçesiyle Shaw bu hakkını 2022 yılında kullanabildi. İrlanda’da yapılan yasal değişiklikten sonra Shaw, dışarı çıktı ve tüm günü şehrin sokaklarında dolaşarak geçirdi.

HAPİSHANEDEN ÇIKINCA GÜLÜMSEDİ

Siyah pantolon, beyaz gömlek, mor kravat ve bir ceketle hapishaneden çıkan Shaw’ın kendisi için hazırlanan arabaya binerken gülümsediği görüldü. Davayı yakından takip eden kaynaklar Shaw’ın hapishaneden çıkar çıkmaz ilk iş olarak kahve içmek istediğini belirtti.

Kaynak, "Shaw'ın İrlanda'da ailesi veya arkadaşı yok, bu yüzden Dublin şehir merkezinde dolaşmak ve bir kafede kahve içmek için durmak istedi. Karşısında oturanların onun iki yetişkin torunuyla dışarı çıkmış yaşlı bir adam olduğunu düşüneceklerinden eminim. Ülkenin gördüğü en tehlikeli tecavüzcü ve katillerden birinin yüzüne baktıklarını asla bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.



