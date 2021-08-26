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48 yaş büyük eşi tarafından dövüldüğü iddia edilen Meltem Miraloğlu: Hamile değilim

26.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick tarafından hortumla dövüldüğü ve bu sırada, 'Vurma hamileyim!' diyerek bağırdı ileri sürülmüştü. Meltem Miraloğlu hakkındaki bu iddiaya bakın ne yanıt verdi.

48 yaş büyük eşi tarafından dövüldüğü iddia edilen Meltem Miraloğlu: Hamile değilim

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Burada 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti.

Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun, son olarak hamileyken eşi tarafından darp edildiği konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber! &quot;Hortumla dayak yedi&quot; iddiasıMeltem Miraloğlu'ndan kötü haber! "Hortumla dayak yedi" iddiası

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yayınlayan Meltem Miraloğlu, "Son kez topluca cevaplıyorum, 'Hamile değilim'. Hiç çocuğum yok" ifadelerini kullandı.

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