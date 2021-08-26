48 yaş büyük eşi tarafından dövüldüğü iddia edilen Meltem Miraloğlu: Hamile değilim

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Burada 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti.

Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun, son olarak hamileyken eşi tarafından darp edildiği konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yayınlayan Meltem Miraloğlu, "Son kez topluca cevaplıyorum, 'Hamile değilim'. Hiç çocuğum yok" ifadelerini kullandı.





