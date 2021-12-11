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48 yaşındaki Hande Yener'den kalça itirafı!

11.12.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

teve2’de ekrana gelen sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı,'Magazin Masası'na rapçi Tepki ile düet yaptığı yeni şarkısı 'Olmazsan Olmaz'ın klibiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, telefonla bağlanarak samimi açıklamalarda bulundu. Hande Yener, canlı yayında kalçasıyla ilgili beklenmedik açıklamada bulundu.

48 yaşındaki Hande Yener'den kalça itirafı!

Yıllar önce pop müzikteki ilk 3’ünü açıklayarak çok konuşulan Hande Yener, kendi listesini güncellendi. Eskiden Tarkan’ın yer aldığı zirveye kendisiyle birlikte son dönemin yükselen yıldızı Edis’i koyması dikkat çekti.

"TARKAN'IN TAHTINA EDİS OTURDU"

Hande Yener açıklamasında “3’üncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi? Ona siz karar verin” diyerek yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Son dönemdeki “sahne kostümleri” polemiğiyle ilgili de konuşan Hande Yener, “Cesur olma değil, Haber olma yarışı var.” dedi.

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Geçen yıl geçirdiği rahatsızlıktan sonra “Yeniden doğdum.” diyen Hande Yener, düzenli spor yaptığını ayrıca yeni şarkısı için çekilen fotoğrafları hakkında da “Arkadaşlarım kalça estetiği mi yaptırdın? diye sordu.” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Repçi Misha ile bir süredir aşk yaşayan Hande Yener “Huzurluyum, mutluyum. Evlenmeyi düşünmüyorum. Evlilik kurumu çok güzel ama kimse beceremiyor. Ben de kendi yaptığım meslek açısından evliliği çok anlamsız buluyorum.” dedi.

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Hande Yener
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