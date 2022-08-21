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49 yaşındaki Gülben Ergen'den bikinili ayna pozu: "Derin bir sessizlik!"

21.08.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülben Ergen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süre önce kırmızı bikinisiyle ayna karşısına geçerek selfie çeken 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülben Ergen yine benzer bir paylaşımda bulundu. Beyaz bikinisi ile poz veren ünlü ismin bronz teni ve fiziği dikkat çekti. İşte Balıkesir'de huzurlu bir gün geçirdiğini ifade eden Gülben Ergen'in beyaz bikinisiyle verdiği cesur poz...

49 yaşındaki Gülben Ergen'den bikinili ayna pozu: "Derin bir sessizlik!"

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabında cesur pozlarını sergilemeyi sürdürüyor. Beyaz bikinisiyle ayna karşısına geçerek yarınki konserine ilişkin paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Gülben Ergen muhteşem fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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Gençlere taş çıkartan fiziğiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen cesareti sebebiyle takdir topladı.

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BEYAZ BİKİNİSİYLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Instagram hesabında 1.2 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı verdiği pozlar ve fit fiziğiyle gençlere meydan okumayı sürdürüyor.

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Beyaz bikinisini giyerek ayna karşısına geçen ünlü şarkıcının paylaşımına konserine ilişkin not düştü.

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İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı:

"Akşam, #Balıkesir öncesi derin bir sessizlik ve ertesi #KuruçeşmeAçıkHava"

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