49 yaşındaki Gülben Ergen'den bikinili ayna pozu: "Derin bir sessizlik!"

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabında cesur pozlarını sergilemeyi sürdürüyor. Beyaz bikinisiyle ayna karşısına geçerek yarınki konserine ilişkin paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Gülben Ergen muhteşem fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Gençlere taş çıkartan fiziğiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen cesareti sebebiyle takdir topladı.
Instagram hesabında 1.2 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı verdiği pozlar ve fit fiziğiyle gençlere meydan okumayı sürdürüyor.
Beyaz bikinisini giyerek ayna karşısına geçen ünlü şarkıcının paylaşımına konserine ilişkin not düştü.
İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı:
"Akşam, #Balıkesir öncesi derin bir sessizlik ve ertesi #KuruçeşmeAçıkHava"
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