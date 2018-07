4N1K İlk Aşk 2. son bölümü izle: Yaprak ile Ali dudak dudağa! (4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Müdür’ün Oğuz’un annesi Zeliş ile ilişki yaşadığını sanan Sinan, onu tehdit eder ve bir teklifte bulunur. Ancak bu teklif Müdür ile Melike’nin arasında yeni bir krize yol açar.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

Merve’nin gönlünü almak için her yolu deneyen Gökhan ise çaresizdir. Ece’den her geçen gün daha da hoşlanan Sinan, onunla yakınlaşabilmek için elinden geleni ardına koymaz. Yaprak’ta uyuyakaldığı gece motoru çalınan Barış’ın başı polis ile derde girer. Her şey Yaprak’ın vereceği ifadeye bağlıdır. Barış’ın babası Tekin, Ali’yi annesinden uzaklaştırmak için beklenmedik bir hamle yapar.

4N1K İLK AŞK HAKKINDA

Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan, filmleriyle de gişede büyük başarı yakalayan hikayenin dizisi için şimdiden nefesler tutuldu. Geçtiğimiz gün görücüye çıkan dizi afişi ise sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, proje tasarımını Tolga Afşin Kaya’nın üstlendiği yapımın kadrosunda; Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi deneyimli isimler de yer alıyor.