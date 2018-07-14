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4N1K İlk Aşk 2. son bölümü izle: Yaprak ile Ali dudak dudağa! (4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 14.07.2018 08:30 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 2. son bölümü ile dün akşam Fox TV ekranına geldi. Sinema filmleri ile adından söz ettiren 4N1K İlk Aşk dizisi ile geçen hafta Fox TV'de başladı. Son bölümden sonra 4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümde Barış ile Ali arasında Yaprak mücadelesi devam etti. 4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanında Barış tutuklanırken Yaprak ile Ali dudak dudağa geliyor. 4N1K İlk Aşk 2. son bölümü ve 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

4N1K İlk Aşk 2. son bölümü izle: Yaprak ile Ali dudak dudağa! (4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

4N1K İlk Aşk 2. son bölümü, 13 Temmuz Cuma akşamı Fox TV ekranlarında heyecanla izlendi. Son bölümden hemen sonra 4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte büyüyen 1’i kız, 5 gencin kahkaha, dostluk ve macera dolu hikayesi olan 4N1K İlk Aşk son bölümde Ali, Yaprak için harekete geçiyor ve ona bir şarkı yazıyor. Barış ise Yaprak'a süpriz yapayım derken ortalığı karıştırıyor. 4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanında Barış, tutuklanırken Ali ile Yaprak'ın dudak dudağa geldikleri sahne izleyenleri meraklandırıyor. İşte 4N1K İlk Aşk 2. son bölüm ve 4N1K İlk Aşk 3. yeni bölüm fragmanı detayları...

4N1K İLK AŞK 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’ın sürekli Yaprak’ın etrafında olması sonunda Ali’yi harekete geçirir. Yaprak için yazdığı İlk Aşk adlı şarkısını bitiren Ali, bestesini ilk dinleyenin aşık olduğu kız olacağını açıklar. Sırtındaki gitarı gören Barış fırsatı kaçırmaz, Ali’ye meydan okur. İkili gitarla karşılıklı kapışır. Fakat bu kapışma Ali’nin planlarını alt üst eder. Yaprak’a kendini affettirmek isteyen Barış gizlice odasına girer. Amacı aldığı çiçeklerle ona sürpriz yapmaktır. Ancak odasında uyuya kalınca işler fena karışır.

Müdür’ün Oğuz’un annesi Zeliş ile ilişki yaşadığını sanan Sinan, onu tehdit eder ve bir teklifte bulunur. Ancak bu teklif Müdür ile Melike’nin arasında yeni bir krize yol açar.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

Merve’nin gönlünü almak için her yolu deneyen Gökhan ise çaresizdir. Ece’den her geçen gün daha da hoşlanan Sinan, onunla yakınlaşabilmek için elinden geleni ardına koymaz. Yaprak’ta uyuyakaldığı gece motoru çalınan Barış’ın başı polis ile derde girer. Her şey Yaprak’ın vereceği ifadeye bağlıdır. Barış’ın babası Tekin, Ali’yi annesinden uzaklaştırmak için beklenmedik bir hamle yapar.

4N1K İLK AŞK HAKKINDA

Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan, filmleriyle de gişede büyük başarı yakalayan hikayenin dizisi için şimdiden nefesler tutuldu. Geçtiğimiz gün görücüye çıkan dizi afişi ise sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, proje tasarımını Tolga Afşin Kaya’nın üstlendiği yapımın kadrosunda; Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

GÖZDE MUTLUER (YAPRAK AYVAZ)
ATAKAN HOŞGÖREN (ALİ TEKELİOĞLU)
CİHAN ŞİMŞEK (SİNAN YORULMAZ)
SİNA ÖZER (GÖKHAN KARADEMİR)
CEMREHAN KARAKAŞ (OĞUZ ÜNAL)
BURAK YÖRÜK (BARIŞ OZANSOY)
ESLEM AKAR (ECE)

DİZİNİN KONUSU

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir…

Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin; çocukken verdikleri o söz, her arıza durumda yineledikleri o cümle, hikayemizi en iyi şekilde özetlemektedir aslında: HEPİMİZ KIZIMIZ, KIZIMIZ HEPİMİZ İÇİN!

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