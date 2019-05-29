5.0 GHz hızında çalışan canavar işlemci : Intel Core i9-9900KS

Intel Core i9-9900KS modelinde tüm çekirdekler 5.0 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Baz frekansı 4.0 GHz olan bu işlemci Intel’in UHD 640 grafik birimi ile geliyor. i9-9900K modeli de 5.0 GHz hızına çıkabiliyordu. Ancak bu sadece tek çekirdekte gerçekleşiyordu. i9-9900K tüm çekirdekleri ile maksimumda 4.7 GHz hızını görebiliyordu.

KS serisi ile seviye atlayacak olan Intel, henüz bu işlemcisinin fiyatını açıklamadı. Intel’in diğer 9. nesil işlemcileri 95W enerji tüketirken bu işlemcinin 100W enerji tüketmesi bekleniyor. Ancak bu konuda da Intel cephesinden bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Fiyat olarak 550 dolar seviyesinde olmasını beklediğimiz 5.0 GHz’lik işlemciye karşılık AMD cephesinden bakalım nasıl bir hamle gelecek?



