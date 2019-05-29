Mynet Trend

5.0 GHz hızında çalışan canavar işlemci : Intel Core i9-9900KS

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Intel bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte yeni nesil işlemcisini tanıttı. AMD’nin işlemci konusundaki hamlelerine tokat gibi bir cevap veren Intel, 5.0 GHz hızında çalışan 9900KS modelini resmi olarak duyurdu. Peki, bu işlemci kullanıcılara neler sunuyor?

5.0 GHz hızında çalışan canavar işlemci : Intel Core i9-9900KS

Intel Core i9-9900KS modelinde tüm çekirdekler 5.0 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Baz frekansı 4.0 GHz olan bu işlemci Intel’in UHD 640 grafik birimi ile geliyor. i9-9900K modeli de 5.0 GHz hızına çıkabiliyordu. Ancak bu sadece tek çekirdekte gerçekleşiyordu. i9-9900K tüm çekirdekleri ile maksimumda 4.7 GHz hızını görebiliyordu.

KS serisi ile seviye atlayacak olan Intel, henüz bu işlemcisinin fiyatını açıklamadı. Intel’in diğer 9. nesil işlemcileri 95W enerji tüketirken bu işlemcinin 100W enerji tüketmesi bekleniyor. Ancak bu konuda da Intel cephesinden bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Intel-Core-i9-9900KS

Fiyat olarak 550 dolar seviyesinde olmasını beklediğimiz 5.0 GHz’lik işlemciye karşılık AMD cephesinden bakalım nasıl bir hamle gelecek?


Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Termal oteller "çifte bayram" yapacak! Termal oteller "çifte bayram" yapacak!
ABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyorABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ıntel AMD ıntel core

En Çok Okunan Trend Haberler

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

Uyuşturucu kabusu: 2 kişi öldü, 3 kişi yoğun bakımda

Uyuşturucu kabusu: 2 kişi öldü, 3 kişi yoğun bakımda

Nusret'in son videosu olay oldu!

Nusret'in son videosu olay oldu!

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oluyor

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oluyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei MateBook 13: Huawei, bu kez 13 inç ekranlı modeliyle inceleme altında

Huawei MateBook 13: Huawei, bu kez 13 inç ekranlı modeliyle inceleme altında

YouTube Gaming hizmeti bekleneni veremedi

YouTube Gaming hizmeti bekleneni veremedi

Yeni nesil WiFi çözümleri roaming özelliği ile fark yaratıyor

Yeni nesil WiFi çözümleri roaming özelliği ile fark yaratıyor

AMD X570 için yeni anakart modellerini duyurdu

AMD X570 için yeni anakart modellerini duyurdu

Galaxy M30 için Android Pie güncellemesi geldi

Galaxy M30 için Android Pie güncellemesi geldi

30. yıl şerefine özel sürüm Zenfone 6 modelini duyurdu

30. yıl şerefine özel! Resmen duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.