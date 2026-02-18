5-2'lik tarihi Juventus zaferi dünya basınında: "Galatasaray ezdi geçti"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafere imza attı. Son 16 play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük ses getirdi.

GALATASARAY'IN ZAFERİ DÜNYA BASININDA

İtalya'daki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılıların galibiyeti, dünya basınının da önemli ölçüde dikkatini çekti.

Dünya basınında Galatasaray'a övgü dolu ifadeler kullanılırken, Juventus'un hezimete uğradığı yazıldı.

İşte dünya basınından öne çıkanlar:,

"GALATASARAY EZDİ"

Reuters: "Galatasaray, 10 kişi kalan Juventus’u 5-2’lik skorla ezdi"

"JUVE'Yİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

The Guardian: "Galatasaray, 10 kişi kalan Juve’yi şaşkına çevirdi"

"JUVENTUS'U PARÇALADI"

Die Welt: "Galatasaray, ikinci yarıda Juventus’u parçaladı"

"TARİHİ DARBE"

Aftonbladet: "Galatasaray’dan Juventus’a tarihi darbe"

"ÇÖKÜŞ"

AS: "Juventus için büyük çöküş"

"GALATASARAY TAMAMEN EZDİ"

ESPN: “Galatasaray, Juventus'u tamamen ezdi! Türklerden muhteşem bir dominasyon gösterisi!”

"TARİHİ HEZİMET"

La Gazzetta dello Sport: "Juventus için tarihi bir hezimet: Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi. Juventus'un son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyacı var."

"İKİNCİ YARIDA OYUNUN HAKİMİ"

Corriere dello Sport: "Çılgın Galatasaray! Juventus, ilk yarıda bazı anlarda umutlandı. Koopmeiners, Galatasaray'a karşılık vererek takımını öne geçirdi. Ancak Galatasaray, ikinci yarıda oyunun hakimi oldu. Sanchez'in golü, Lang'ın dublesi ve Boey'in skoru belirleyen vuruşu galibiyeti perçinledi."

"BERBAT"

Tuttosport: "Juventus için berbat bir maç. Galatasaray çok güçlüydü."

"RÖVANŞ ÖNCESİ GÜÇLÜ MESAJ"

Sky Sport: Galatasaray'dan büyük mesaj! Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, play-off ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Galatasaray hücumda çok etkili, savunmada sağlam ve mental olarak da üstün bir performans sergiledi. Rövanş öncesi güçlü bir mesaj oldu."

"2014'TEN BU YANA..."

B/R Football: “Galatasaray, 2014'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk eleme turu maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti.”