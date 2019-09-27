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5.8'lik deprem sonrası rekor kırdı! Herkes onu indiriyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

5.8 büyüklüğündeki depremde telefon iletişiminde büyük aksaklıklar yaşandı. Yakınlarına ulaşmak isteyen İstanbullular iletişim kurmakta zorlandı. 12 saate varan bu kesinti nedeniyle vatandaşlar benzer durumda yakınlarına ulaşmanın yollarını aradı. Bu alanda öne çıkan ise Bridgefy adlı uygulama oldu. Afet durumunda internetsiz haberleşmeyi sağlayacak uygulama indirilme rekoru kırdı.

5.8'lik deprem sonrası rekor kırdı! Herkes onu indiriyor

Yaşanan İstanbul depremi sonrasında GSM şirketleri tam anlamıyla sınıfta kaldı. Yakınlarına ulaşmak isteyen İstanbullular o an kimseyle iletişim kuramadı. İnternet üzerinden aramalar gerçekleştirildi. Uzun süre neredeyse 12 saati aşkın telefonlarına sinyal alamayan kullanıcılar vardı. Sadece İstanbul değil Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde iletişim ağları resmen çöktü. Sosyal medyada tepki paylaşımları artınca zoraki de olsa açıklama yapan GSM operatörleri binlerce kişinin hışmına uğradı.

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UYGULAMA SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

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İnsanlar böyle bir durumda nasıl bir iletişim ağını kullanacaklarını araştırırken internet olmadan çalışan ve mesaj iletmenizi sağlayan bazı uygulamalar kullanıcılar tarafından denenmeye başlandı. 24 saatte indirilme rekorları kıran afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak için hazırlanan bir uygulama da sosyal medyada ilgi çekti. O uygulama şu an binlerce kişi tarafından telefona indirilmiş durumda.

İNTERNETSİZ HABERLEŞME SAĞLIYOR

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Dün indirilen Bridgefy uygulaması, internetsiz haberleşme sağlıyor. Uygulama bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor. Bluetooth’la erişim sayesinde cep telefonları baz istasyonu görevi görüyor. Yani bu uygulamayı ne kadar çok kişi telefonunda kullanırsa erişim ağı genişliyor. Bridgefy, Android ve iOS için kullanılabilen ve

BLUETOOTH ÜZERİNDEN BİR AĞ OLUŞTURUYOR

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Bluetooth üzerinden mesaj göndermek üzere bir ağ oluşturan bir mesajlaşma uygulaması olarak ön plana çıkıyor.
Uygulama, 2019 Hong Kong protestoları sırasında bir iletişim taktiği olarak popülaritesini artırdı. İnternet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan ve güvenli olan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

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