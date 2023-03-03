5 çocuğunu öldüren anne yıllar sonra pişman oldu! Çocuklarının 16. ölüm yıldönümünde ötenazi yaparak hayatına son verdi

Belçika’da Genevieve Lhermitte isimli bir kadının 5 çocuğunun boğazını mutfak bıçağını kullanarak kestiği dava dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 2008 yılında tutuklanarak cezevine nakledilen anne 15 yaşındaki Yasmina , 12 yaşındaki Nora, 10 yaşındaki Miryam , 7 yaşındaki Mina ve 3 yaşındaki Mehdi’yi teker teker banyoya çağırarak katletmişti. Doğum sonrasında ağır bir depresyon yaşayan ve birkaç kez intihara teşebbüs eden Lhermitte 2008 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

TAHLİYE OLDU

12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2019 yılında yapılan psikiyatristik incelemelerin ardından kliniğe sevk edilmek üzere Lhermitte şartlı tahliye oldu. 2021 yılının Eylül ayında şiddetli depresyon ve intihara teşebbüs nedeniyle akıl hastanesine kaldırılan Lhermitte mahkemeye verdiği ifadede, “Kocama bir oğul verdim ve onu öldürdüm. Bütün çocuklarımı kendi hatam yüzünden kaybettim. Bunu asla hak etmediler. Günlerimin sonuna kadar acı çekeceğim. Bu benim cezam” ifadelerini kullandı.

ÖTENAZİ İSTEDİ

Lhermitte’nin avukatı Nicolas Cohen müvekkilinin ötenazi yoluyla öldüğünü doğruladı. Belçika yasaları kişilerin bilincinin yerinde olması ve ötenazi talebini mantıklı bir şekilde açıklamaları durumunda dayanılmaz psikolojik acı çeken mahkumlar için ötenazi hakkının saklı tutulduğunu dile getirdi.

Psikolog Emilie Maroit, RTL-TVI kanalına Lhermitte'in "çocuklarına saygı için sembolik bir jest" olarak ölmeyi seçtiğini söyledi. Maroit, "Başladığı işi bitirmesi onun için de olabilir çünkü temelde onları öldürerek kendi hayatına da son vermek istiyordu” dedi.