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Ülkede panik yarattı! Musluk suyundan bulaşan beyin yiyen amip bir kişinin ölümüne yol açtı

03.03.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir kişi beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti. Musluk suyundan burnunu yıkadığı sırada vücuduna direkt olarak beyin yiyen amipe yakalanan hastanın kimliği açıklanmazken ölüm haberi ülkede büyük paniğe neden oldu.

Ülkede panik yarattı! Musluk suyundan bulaşan beyin yiyen amip bir kişinin ölümüne yol açtı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin güneybatısındaki Charlotta bölgesinde gerçekleşen olaya ilişkin olarak incelemeler devam ediyor. Sağlık yetkilileri hayatını kaybeden kişinin sinüslerini musluk suyuyla temizlerken amip kaptığını dile getirdi. 23 Şubat’ta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin hayatını kaybettiği söylendi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre Naegleria fowleri adlı amip türünün bulaştığı bir kişinin hayatta kalma ihtimali son derece düşük olduğunu açıkladı.

BULAŞMA ŞEKLİ İNCELENİYOR

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BBC’de yer alan habere göre, eyaletin sağlık yetkililerinden Jae Williams, amibin suya nasıl bulaştığının incelendiğini açıkladı. Naegleria fowleri adlı amip beyne burundan geçiyor. Halkta büyük panik yaratan haberin sonrasında yetkililer musluk suyunun içilmesinde herhangi bir riski olmadığını söyledi. Tek hücreli bu canlı insan bedenine burundan girince ölüme yol açıyor fakat ağız yoluyla alındığında mide asitleri amibi yok ediyor. Bu amip türünün genellikle ılık tatlı su kaynaklarında, yüzme havuzları ile göllerde bulunduğu belirtildi.

SADECE DÖRT KİŞİ HAYATTA KALDI

Amibin bulaştığı kişilerde amibik meningoensefalit (beyin ve beyin zarı yangısı) adlı bir hastalık oluşuyor. ABD'de her yıl ortalama üç kişi bu yüzden hayatını kaybediyor.ABD verilerine göre 1962-2001 yılları arasında hastalığa yakalanan 154 kişiden yalnızca dördü hayatta kaldı.

HALKI UYARDILAR

Yetkililerin halkın sinüslerini doğrudan musluk suyuyla temizlememesi konusunda uyarılarda bulundu. Burun kanallarının temizlenmesi için arıtılmış ya da kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına getirilmiş suların kullanılması tercih ediliyor.

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Amerika amip musluk

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