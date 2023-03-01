Suriye’yi de etkileyen deprem sonrasında kolera salgını başladı! 2 kişi öldü, 568 vaka tespit edildi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Suriye’nin kuzeyinde de yıkıcı etkilere neden oldu. Reuters’ın haberine göre Suriye’nin kuzeybatısını kontrol eden muhalif grupların bünyesindeki sivil savunma grubu, bölgede başlayan kolera salgınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

568 VAKA TESPİT EDİLDİ

Şiddetli ishal ve kusma gibi semptomlarla kendisini belli eden kolera hastalığı çok bulaşıcı ve öldürücü olarak kayıtlara geçti. Sivil savunma grubu, ayrıca su şebekelerindeki ve altyapı sistemlerindeki ağır hasardan dolayı 568 kolera vakasının tespit edildiğini kaydetti.