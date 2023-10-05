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5 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş ekranı

05.10.2023 18:15 | Son Güncelleme:
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Süper Loto 5 Ekim sonuçları akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 5 Ekim 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki,5 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş ekranı

5 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş ekranı

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı?, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2023' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 5 Ekim 2023 Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

5 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 5 Ekim 2023 Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

5 EKİM SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3 EKİM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 3 Ekim'de gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamıştı. Bu akşam yapılan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 21.636.147,12 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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