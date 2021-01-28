5. Element filminin yönetmeni Luc Besson yine tecavüzle suçlanıyor

Luc Besson, yeniden tecavüz ve taciz suçlamasıyla gündemde. 61 yaşındaki yönetmen ve yapımcı Hollanda ve Belçika vatandaşlığı bulunan oyuncu Sand Van Roy’a tecavüzle suçlanıyor.

Luc Besson, Türkiye’de de gösterilen ve bir çok ülkede büyük beğeni kazandığı için üst üste çekilen “Taksi” filmleri serisi ve “5. Element” filmleriyle tanınıyor.

LUC BESSON İFADESİNİ VERDİ

Besson'un ifadesini alan sorgu hakimi, yönetmenin Fransız yargı sistemine göre tanık ve sanık arasında hukuki bir sıfatı olan "avukat yardımlı tanık" statüsünde değerlendirilip, dava dosyasının incelenmesini istedi.

Fransa’daki hukuk sistemine göre, hakkında bazı deliller olmasına rağmen tam olarak suç isnat etmeden ve sanık sıfatı verilmeden önce şüpheli, avukatıyla tanık olarak mahkemeye çağrılabiliyor. Mahkeme, somut şüphelerin artması halinde tanık sıfatını, sanık sıfatı olarak değiştirebiliyor.

