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5 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? Haftanın son çekilişi!

05.05.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 5 Mayıs Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 5 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır?

5 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? Haftanın son çekilişi!

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 5 Mayıs Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

5 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişi 5 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

5 MAYIS ON NUMARA CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

On Numara tek kolon fiyatı 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

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Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

1 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI 1 MAYIS 2023! ON NUMARA SONUÇLARI 1 MAYIS 2023!

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