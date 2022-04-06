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  4. 5 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

5 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

06.04.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen televizyon izleyicileri konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Masumlar Apartmanı, Baba, Üç Kız Kardeş gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. 5 Nisan reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

5 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

5 Nisan reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Baba, Üç Kız Kardeş gibi dizilerin adından söz ettiren yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 5 Nisan 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 5 Nisan reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

5 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

5 Nisan Salı günü hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak ediliyor. 5 Nisan Salı gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Üç Kız Kardeş, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total:

  1. Survivor All Star

  2. Alparslan Büyük Selçuklu

  3. Yasak Elma

AB:

  1. Alparslan Büyük Selçuklu

  2. Selçuk Tepeli Ana Haber

  3. Survivor All Star
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi survivor
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