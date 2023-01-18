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  4. 5 yaşındaki çocuğunu satmak istedi! Evcil hayvan sahiplendirilen sitedeki ilan herkesi şaşkına çevirdi

5 yaşındaki çocuğunu satmak istedi! Evcil hayvan sahiplendirilen sitedeki ilan herkesi şaşkına çevirdi

18.01.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Moskova şehirinde yaşayan ismi açıklanmayan bir çift evcil hayvan sahiplenmek için ülkede popüler bir şekilde kullanılan bir siteye girdi. Kendilerine uygun olan hayvanı ararlarken çiftin karşısına 5 yaşındaki bir erkek çocuğunun fotoğrafı çıktı. İlandaki numarayı aradıktan sonra çocuğun gerçekten satılık olduğunu öğrenen çift durumu yetkililere bildirdi.

5 yaşındaki çocuğunu satmak istedi! Evcil hayvan sahiplendirilen sitedeki ilan herkesi şaşkına çevirdi

Rusya Moskova’dan bir çift evcil bir hayvan sahiplenmek için girdikleri sitede ilginç bir ilanla karşılaştı. Rusya'nın Moskovskij Komsomolets (MK) haber kaynağına göre, çift ‘kediler’ kategorisine girdiklerinde 5 yaşındaki satılık bir çocuğun fotoğrafıyla karşılaştılar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlanda yazan numarayı arayan çift konuştukları kadın satıcının kendilerine bir fiyat vermediğini yüzyüze görüştüklerinde değerlendireceklerini söyleyerek durumu polise bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Rusya’da daha öncesinde buna benzer olayların yaşandığı belirtildi.

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