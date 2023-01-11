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Hem karısını hem sevgilisini aldattı! Kadınlar güçlerini birleştirince öyle bir intikam aldılar ki...

11.01.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Aldatan bir adamın hem karısına hem de sevgilisine aynı anda yakalandığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Adam karısı ve sevgilisinin kendisini takip ettiğinden habersiz bir şekilde başka bir kadınla yakınlaştı. Çift taraflı olarak ihaneti ortaya çıkan adama kadınlar güçlerini birleştirerek saldırdı. Kadınlardan biri adamın kollarını tutarken diğeri ise yumruk ve tokat atmaya başladı. Kendisini koruyamadığı için yüzüne sert darbeler alan adamın görüntüsü sosyal medyanın gündemine yerleşti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medyada dikkatleri çeken görüntülerde kendilerini aldatan adam ve kadının güçlerini birleştirerek ihanete uğradıkları kişiden intikam aldıkları görüntüler çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bunun aile içi şiddet örneği olduğunu söyleyerek kesinlikle onaylamadıklarını belirtti. Bazı sosyal medya kullancıları ise, kadınların adamdan aldıkları intikamı beğendi.

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Aldatma

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