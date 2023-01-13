“Çok ses yapıyor” diyerek oda arkadaşının solunum cihazının fişini çekmişti! Oğlu annesini savundu: Zarar verme niyetinde değildi

Almanya’nın Mannheim kentindeki bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Hilal K. nefes alabilmesi için solunum cihazına bağlanmıştı. Aynı odayı paylaşan Hatun C. isimli kadın bütün gece kendisini uyutmadığını iddia ederek Hilal. K’nın solunum makinesinin fişini çekmişti. Hilal C ise oksijen yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak hapse atılan Hatun C’nin oğlu Aydın, Alman yetkilere verdiği demeçte o sırada annesinin ilaç tedavisi gördüğü için akıl sağlığının yerinde olmadığı ve oda arkadaşına zarar verme niyetinde olmadığını söyledi.

“ÇARESİZ BİR HAREKETTİ”

Annesinin eyleminin sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğini belirten 41 yaşındaki Aydın, “Çaresiz bir hareketti. Yatak komşusunun solunum cihazı çok yüksek sesle çalışıyordu ve annem orada bir dakika bile uyuyamadı. Yorgundu ve ilaçları yüksekti. O yüzden eyleminin sonuçlarını düşünemedi. Annem 30 yılı aşkın bir süre tuvalet görevlisi olarak çalıştı, beş çocuk büyüttü ve hiçbir hatası olmadı. Şu anda ciddi bir kalp rahatsızlığı olan yaşlı, zayıf bir kadın olarak cezaevinde. Korkarım orada ölecek. Ne yaptığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Annem okuma yazma bilmiyor, sadece Türkçe anlıyor, Alman hemşirenin söylediklerini nasıl anlasın?” dedi.