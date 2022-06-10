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  4. 5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp 45 derecelik sıcakta bıraktı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp 45 derecelik sıcakta bıraktı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

10.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Delhi kentinde çekilen görüntüler ülkede tepkilere neden oldu. Annenin 5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayarak 45 derecelik sıcağın altında bıraktığı iddia edildi. Çatının zemininde bağlı bir şekilde yatan çocuğun annesinin ödevlerini yapmadığı için böyle bir ceza verdiği öne sürüldü.

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp 45 derecelik sıcakta bıraktı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Hindistan'ın Delhi kentinde kaydedilen görüntüler herkesi şaşırttı. Komşu bir evden çekilen görüntülerde 5 yaşındaki küçük bir kızın 45 derecelik sıcaktan kaçmaya çalışırken elleri ve kollarının bağlı olduğu fark edildi. Yerel polislere göre, kızın ödevini yapmadığı için annesi tarafından ceza olarak terasta hapsedildiği iddia edildi.

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DEDESİ SERBEST BIRAKTI

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India Times'ta yer alan habere göre, olay sırasında 5 yaşındaki kızın bisikler tamircisi olan babasının işte olduğu belirtildi. Kızın, 10 dakika sıcakta yattıktan sonra dedesi tarafından çözüldüğü ve kurtarıldığı bildirildi.

Çocuğun babası, "Babam arayıp eşimin kızımıza ağır cezalar verdiğini haber verdiğinde öğrendim. Babam bir anda önce eve gelmemi istedi. Kızımı o serbest bırakmış. Kızımıza bunu yaptığı için karımı azarladım ve ödevlerini zamanında bitirmediği için böyle bir ceza verdiğini söyledi” dedi.

GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bir evin çatısında bağlanmış halde bulunan kızın görüntülerinin sosyal medyada popüler olmasından sonra Delhi polisi onun ve ailesinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalara başladığını söyledi. Kızın yaşam koşullarının değerlendirildiğini ifade eden polis ekipleri, olaya dair soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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