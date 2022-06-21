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  4. 5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta arabada kilitli kalan çocuk öldü

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta arabada kilitli kalan çocuk öldü

21.06.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. Houston’ın kuzey doğusunda bulunan Harris Country’de bir anne oğlunun evde olmadığını fark etti. 5 yaşındaki çocuğunu arabada kilitli bir şekilde unutan anne, oğlunun sıcaktan öldüğünü fark edince kabusu yaşadı.

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta arabada kilitli kalan çocuk öldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde ismi açıklanmayan bir anne oğlunun arkadaşının doğum günü partisine gitmek için hazırlık yapıyordu. Oğlunun evde olmadığını fark eden anne oğlu için kayıp başvurusunda bulunmak için arabasına doğru hareket etti. Arabanın içinde oğlunun cansız bedenini gören anne yaklaşık 3 saat boyunca çocuğun arabada kilitli kaldığını itiraf etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

kapak araba

Harris County Şerif Ed Gonzalez, çocuğun öldüğünü doğruladı ve bir soruşturmanın başladığını da sözlerine ekledi.Şerif Gonzalez, “Çocuk 3 saat boyunca sıcakta kaldı. Çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arabanın kapısının kilitli olması nedeniyle küçük çocuğun dışarı çıkamadığı tespit edildi” dedi.

Olaya ilişkin yapılan basın açıklamasında ise, “Anne eve girdiğinde diğer kardeş de içerideydi. Üç saat sonra anne diğer çocuğun hiçbir yerde bulunmadığını fark etti ve onu aramaya başladı. Çılgınca dışarı koştu ve çocuğun hala kemerleri bağlı bir şekilde arabada olduğunu gördü." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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