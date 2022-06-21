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  4. Kilisede cehennemi yaşadılar! Çocuklardan polislere soyunmayanın giremediği kilisede olanlar dudak uçuklattı

Kilisede cehennemi yaşadılar! Çocuklardan polislere soyunmayanın giremediği kilisede olanlar dudak uçuklattı

21.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'nın Rustenburg kentindeki bir dini grubun tuhaf uygulamaları iki kişinin kaçarken yakalanması üzerine açığa çıktı. Olayın ardından altı yetişkin 11 çocukla çırılçıplak halde kaldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Araştırma için giden polise bile soyunması söylenen kilisede olanların detaylarının gerçekleşecek duruşmalarda ortaya çıkması bekleniyor.

Kilisede cehennemi yaşadılar! Çocuklardan polislere soyunmayanın giremediği kilisede olanlar dudak uçuklattı

Geçen ayın sonunda, Boitekong ilçesinin Sondela bölümündeki kilisenin komşularının polisi arayıp ihbar etmesi üzerine, yaşları 19 ile 83 arasında değişen altı yetişkin, 11 çocukla birlikte çıplak kaldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Olayların perde arkası, iki kişinin cemaatten kaçması ve çıplak halde yakalanıp tutuklanmalarıyla ortaya çıktı.

''TANRI'NIN GELİŞİNİ BEKLE''

Kilisenin 38 yaşındaki bir üyesi, hasta eşiyle birlikte kiliseyi ziyaret ettiğinde, ona ilaç almayı bırakmasının ve açılıp Tanrı'nın gelişini beklemesinin söylendiğini bildirdi. Kilise liderinin onları arayıp geldiklerinde soyunup yere yatmaları gerektiğini söyleyen kadın, her ne kadar sorgulamadan dediğini yapsalar da bunun tuhaf olduğunu ve daha önce hiç olmadığını çünkü rutin uygulamalarının her gün akşam 6'da buluşup dua etmek ve Tanrı'nın sözünü paylaşmak olduğunu söyledi.

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20 LİTRELİK KOVA

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Polis gelmeden önce evden kaçan başka bir kilise üyesi, 34 yaşındaki kadın grup liderinin onları dünyanın kötülüklerinden uzaklaştırmak için herkesin telefonlarına, banka kartlarına ve ayakkabılarına el koyup, hepsini ateşe verdiğini iddia etti. Ayrıca cemaatin günlerce evde tutulduğunu ve kendilerine tuvalet ihtiyaçları için paylaşmaları gereken 20 litrelik bir kova verildiğini anlattı. Tüm cemaatin aynı kaba işeyip ihtiyaçlarını giderdiğini de ekledi.

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ÇIRILÇIPLAK ALIKOYMUŞLAR

37 yaşındaki bir başka üye kiliseyi ziyaret ettiğinde eşinin ve çocuklarının bir haftadır kilisede alıkonulduklarını ve çırılçıplak halde olduklarını gördü. Neler olduğunu sormaya bile fırsat verilmeden kendisinin de soyunması istenen kadın daha sonra madende çalışan eşinin işi bırakmaya zorlandığını ve çocuklarının da okuldan alıkonulduğunu öğrendi.

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İÇ ÇAMAŞIRLARINI İSTEDİ

Neden soyunması gerektiğini sorduğunda, kilise liderinin onu yatak odasına götürüp tüm kıyafetlerini çıkarmasını ve ona iç çamaşırını vermesini söylediğini anlatan kadın, istediğini yaptığını anlatan kadın ''Kabul ettiğimde aklım başımda değildi. Aniden gücümü geri kazandım ve evden kaçtım'' dedi.

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KOCASI İNANAMADI

Cemaat lideri şimdi ayrıca, cinsel suç ve çocuk istismarı suçlamalarıyla da karşı karşıya. Kilise liderinin Burgersfort, Limpopo'da yaşayan kocası, eşinin neler çevirdiğini öğrendiğinde şok olduğunu söyledi. "Cevap istiyorum, bu bir Satanist tarikat mı yoksa büyücülük mü? 16 yıldır evliyiz ve şimdi onun kararları yüzünden hayatımı yeniden kurmayı düşünmek zorundayım.” diyerek şaşkınlığını ve üzüntüsünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Cumhuriyeti
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