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Yüzde 50 indirimle alışveriş yapmak ister misiniz?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Amazon.com.tr bilim kurgudan romanlara, kişisel gelişimden sağlıklı beslenmeye 1000’den fazla seçili kitapta net yüzde 50 indirim sağlıyor. Biz de bütçenize uyacak ve çok satanlarda ilk sıralarda yer alan kitapları sizler için derledik.

Yüzde 50 indirimle alışveriş yapmak ister misiniz?

Türk tüketicilerin 2020’nin ilk aylarında daha çok kendilerini geliştirmeye odaklandığını gösterirken bu doğrultuda kitap kategorisinin en çok talep gören alt kategorisi Kişisel Gelişim olarak öne çıktığını da belirtelim.

İskender Pala Akşam Yıldızı
Kategori: Bilim Kurgu
İskender Pala - Akşam Yıldızı: Bir Göbeklitepe Romanı
Fiyat: 11 TL
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İlber Ortaylı bir ömür nasıl yaşanır
Kategori: Aile ve Yaşam
İlber Ortaylı – Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler
Fiyat: 13.75 TL
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Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız
Kategori: Popüler Kurgu
Gülseren Budayıcıoğlu – Camdaki Kız
Fiyat: 19 TL
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Zülfü Livaneli Livaneli'nin penceresinden
Kategori: Tarih ve Eleştiri
Zülfü Livaneli, Zafer Köse - Livaneli'nin Penceresinden: Batı'nın Kibri ile Doğu'nun Cehli Arasında
Fiyat: 18.50 TL
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Otuz Milyon Kelime
Kategori: Çocuk Gelişimi
Dana Suskind - Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin
Fiyat: 12.68 TL
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Hiçlikten gelen güç Tuğçe Işınsu
Kategori: Kendi Kendine Yardım
Tuğçe Işınsu - Hiç'likten Gelen Güç
Fiyat: 19.34 TL
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