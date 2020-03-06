Yüzde 50 indirimle alışveriş yapmak ister misiniz?

Türk tüketicilerin 2020’nin ilk aylarında daha çok kendilerini geliştirmeye odaklandığını gösterirken bu doğrultuda kitap kategorisinin en çok talep gören alt kategorisi Kişisel Gelişim olarak öne çıktığını da belirtelim.
Kategori: Bilim Kurgu
İskender Pala - Akşam Yıldızı: Bir Göbeklitepe Romanı
Fiyat: 11 TL
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Kategori: Aile ve Yaşam
İlber Ortaylı – Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler
Fiyat: 13.75 TL
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Kategori: Popüler Kurgu
Gülseren Budayıcıoğlu – Camdaki Kız
Fiyat: 19 TL
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Kategori: Tarih ve Eleştiri
Zülfü Livaneli, Zafer Köse - Livaneli'nin Penceresinden: Batı'nın Kibri ile Doğu'nun Cehli Arasında
Fiyat: 18.50 TL
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Kategori: Çocuk Gelişimi
Dana Suskind - Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin
Fiyat: 12.68 TL
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Kategori: Kendi Kendine Yardım
Tuğçe Işınsu - Hiç'likten Gelen Güç
Fiyat: 19.34 TL
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