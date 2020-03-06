Yüzde 50 indirimle alışveriş yapmak ister misiniz?

Türk tüketicilerin 2020’nin ilk aylarında daha çok kendilerini geliştirmeye odaklandığını gösterirken bu doğrultuda kitap kategorisinin en çok talep gören alt kategorisi Kişisel Gelişim olarak öne çıktığını da belirtelim.



Kategori: Bilim Kurgu

İskender Pala - Akşam Yıldızı: Bir Göbeklitepe Romanı

Fiyat: 11 TL

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Kategori: Aile ve Yaşam

İlber Ortaylı – Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler

Fiyat: 13.75 TL

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Kategori: Popüler Kurgu

Gülseren Budayıcıoğlu – Camdaki Kız

Fiyat: 19 TL

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Kategori: Tarih ve Eleştiri

Zülfü Livaneli, Zafer Köse - Livaneli'nin Penceresinden: Batı'nın Kibri ile Doğu'nun Cehli Arasında

Fiyat: 18.50 TL

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Kategori: Çocuk Gelişimi

Dana Suskind - Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin

Fiyat: 12.68 TL

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Kategori: Kendi Kendine Yardım

Tuğçe Işınsu - Hiç'likten Gelen Güç

Fiyat: 19.34 TL

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