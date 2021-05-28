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500 kişi önünde idam edildi, ailesine zorla izlettirildi

28.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Koreli bir adam, yasadışı müzik ve film satmaktan dolayı ailesinin de olduğu 500 kişinin önünde kurşuna dizilerek öldürüldü. "Anti-sosyalist davranışlar" nedeniyle öldürüldüğü öne sürülen adam düşünce yasası altında öldürülen ilk kişi oldu.

500 kişi önünde idam edildi, ailesine zorla izlettirildi

Güney Kore'den dizi ve film içeren videoların ticaretini yapan Kuzey Koreli adam 500 kişinin önünde kurşuna dizildi.

Ailesinin en öne oturtulduğu idamda kişinin "Anti-sosyalist davranış'' içinde olduğu öne sürüldü. 40 gün sonra tutuklu kalan Lee adındaki kişi ülkenin Wonsan şehrinde kurşuna dizildi.

İdam sonrası yetkililer, ''Gangwon Eyaletinde anti-gerici düşünce yasası altında anti-sosyalist eylemler için yapılan ilk infazdı" açıklamasında bulundu. Wonsan Tarım Yönetimi şirketinde baş mühendis olan Lee, Güney Kore'de çekilmiş film ve dizilerin olduğu CD'ler ve USB'leri gizlice satarken yakalandı.

''HAFİF CEZA ALACAĞINA İNANMAK HATA OLUR''

Lee'nin idam kararı öncesinde yapılan açıklamada "Geçmişte Lee gibi insanlar çalışma veya yeniden eğitim kamplarına gönderildi. Hafif bir ceza alacağına inanmak çok büyük bir hata olur. Bu tür gerici davranışlar, sosyalizmimizi yok etmeye çalışan insanlara yardım eder" denildi.

Lee'nin karısı, oğlu ve kızı, infaz alanının ön sırasında durdukları yerde çöktüler. İdam izlettirildikten sonra devlet güvenlik bakanlığı görevlileri tarafından siyasi mahkum kampına götürüldüler.

CESEDİ ÇUVALA KOYDULAR

12 kurşunla ailesinin ve zorla getirilen 500 kişinin önünde öldürülen Lee'nin cansız bedeni de bir çuvalın içine konuldu ve bilinmeyen bir yere götürüldü.

Yetkililer şimdi beş ila 12 dolar arasında satıldığına inanılan CD'ler ve USB'lerle bunları satın alan kişilerin peşinde.

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