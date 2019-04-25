500 yıllık iki kitabı internetten satmak isteyince yakalandı

Başkentte, internet üzerinden alıcı gibi irtibat kurduğu polise, tarihi eser özelliği taşıyan el yazması iki kitabı satmaya kalkışan zanlı suçüstü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.E.S. ile alıcı gibi irtibata geçti. Zanlı ile buluşan ekipler, tarihi eser özelliği taşıyan el yazması iki kitabı satın almak için pazarlık yaptı. Zanlı, alınan yasal izinlerle her anı kaydedilen pazarlık sırasında alıcı gibi davranan polislerden kitaplar için 200 bin lira talep etti. B.E.S, bu sırada gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EL YAZMASI KİTAPLAR KANUNİ DÖNEMİNE AİT
Ele geçirilen kitapları inceleyen müze yetkilileri, her iki kitabın da Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait el yazması eserler olduğunu belirledi. Yaklaşık 500 yıllık olduğu belirlenen el yazmaları, detaylı inceleme için müze yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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