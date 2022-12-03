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53 yaşındaki Helena Christensen'dan yeni yıl pozları! Dantel iç çamaşırıyla...

03.12.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'lara damgasını vuran eski model, 53 yaşındaki Helena Christensen, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla kendine hayran bıraktı.

53 yaşındaki Helena Christensen'dan yeni yıl pozları! Dantel iç çamaşırıyla...

Özellikle Türkiye’de herkes onu Chris Isaak’ın Wicked Game adlı şarkının klibiyle tanıdı. 51 yaşındaki Helena Christensen, yıllarca ‘En seksi 100 kadın’ sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

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Helena Christensen, iç çamaşırı markasının kampanyası için şeffaf iç çamaşırının altından büstünü sergilerken göz kamaştırıcı bir görüntü sergiledi.

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Yakın zamanda merhum eski sevgilisi Michael Hutchence'ın daha önce görülmemiş fotoğraflarını paylaşan 53 yaşındaki süper model, göğüs dekoltesini ve karın kaslarını ortaya çıkaran müstehcen bir dantel bralet içinde inanılmaz görünüyordu.
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Fit vücuduyla dikkat çeken Helena, mesleği bırakmış olsa da, yaptığı paylaşımlar ve seksi kareleriyle, bir dönem podyumda birlikte fırtınalar estirdiği meslektaşlarına taş çıkarıyor.

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