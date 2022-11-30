53 yaşındaki sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine müstehcen içeriklerini çekmek için beş kişiyi işe aldı! “Neredeyse yarı yaşımda”

Yaşıtlarına kıyasla fiziksel görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Andrea Sunshine, Instagram’da 190 bin takipçisiyle müstehcen pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarına yardımcı olması için beş kişiyi işe aldığını duyuran Sunshine, sosyal medya hesaplarından dünya genelinde bir iş ilanı vermişti. İlanlarının sonucunda yaşları 38 ila 23 arasında değişen beş kişiyi işe aldığını duyuran Sunshine, yeni içerikleri için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

“GENÇ ERKEKLERDEN ÇOK FAZLA İLGİ GÖRÜYORUM”

Genç erkeklerden çok fazla ilgi gördüğünü ifade eden Sunshine, “Genç erkeklerden çok fazla ilgi gördükten sonra bu fanteziyi yaşamak için kendimi cesaretlendirdim. Önceden geleneksel ve muhafazakar ilişkilerin içinde oldum. Sadece benden yaşça büyük erkeklerle beraberdim. Artık yeni deneyimlere açığım. Neredeyse yarı yaşımda olan erkeklerle birlikte oluyorum” dedi.

Kendisini güçlü ve seksi bir kadın olarak tanımlayan Sunshine, “Güçlü ve kendine güvenen bir kadınım. Yaşla birlikte yeni bir olgunluk seviyesine eriştim. Artık genç erkekler tarafından arzulanmak mükemmel bir durum” diye konuştu.