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  4. Nefesleri kesti! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bu kez sınır tanımadı... Transparan iç çamaşırıyla poz verdi

Nefesleri kesti! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bu kez sınır tanımadı... Transparan iç çamaşırıyla poz verdi

30.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, Instagram’ın sınırlarını zorlayana yeni paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya 11.2 milyon takipçisi bulunan ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Malkova son olarak transparan iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Malkova’nın pozu sosyal medyayı salladı.

Nefesleri kesti! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bu kez sınır tanımadı... Transparan iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medya hesapları aracılığıyla hayranlarıyla iletişime geçmeyi seven yetişkin film yıldızı Mia Malkova, Instagram’dan yine cesur pozlarını yayınladı. Sosyal medyada müstehcen pozlar vermesiyle ünlenen Malkova bu kez transparan iç çamaşırı takımıyla sevenlerini heyecanlandırmayı başardı.

“SIKICI İŞ KIYAFETLERİ”

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Sosyal medyada puantiyeli transparan iç çamaşırı takımıyla çekilen pozlarını paylaşan Malkova gönderisine, “Normal ve sıkıcı iş kıyafetleri” notunu ekledi.

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Malkova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mümkün olan en iyi iş kıyafetleri” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen mükemmelsin” yorumu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Sahip olabileceğin en iyi üniforma” dedi.

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Mia Malkova

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