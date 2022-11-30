Nefesleri kesti! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bu kez sınır tanımadı... Transparan iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medya hesapları aracılığıyla hayranlarıyla iletişime geçmeyi seven yetişkin film yıldızı Mia Malkova, Instagram’dan yine cesur pozlarını yayınladı. Sosyal medyada müstehcen pozlar vermesiyle ünlenen Malkova bu kez transparan iç çamaşırı takımıyla sevenlerini heyecanlandırmayı başardı.

“SIKICI İŞ KIYAFETLERİ”

Sosyal medyada puantiyeli transparan iç çamaşırı takımıyla çekilen pozlarını paylaşan Malkova gönderisine, “Normal ve sıkıcı iş kıyafetleri” notunu ekledi.

Malkova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mümkün olan en iyi iş kıyafetleri” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen mükemmelsin” yorumu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Sahip olabileceğin en iyi üniforma” dedi.