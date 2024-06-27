54 yaşındaki Asuman Dabak bikinisiyle plajda boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Leyla ile Mecnun, Tatlı Hayat, Hudutsuz Sevda dizileriyle hafızalara kazınan Asuman Dabak şu sıralar tatilde.

54 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okuyan fiziğiyle her yaz plajda fırtınalar estiriyor. Çeşme'de yazlığı bulunan ve eğer İstanbul'da işi yoksa zamanının çoğunu burada geçiren oyuncu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Asuman Dabak, havaların ısınmasıyla soluğu Çeşme'de aldı. Arkadaşlarıyla denizde görüntülenen Dabak sohbet ederken yüzmeyi bile unuttu.



Asuman Dabak bikinili pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Dabak'ın paylaşımlarına "Gençlere taş çıkartıyorsun" yorumları yağdı.







