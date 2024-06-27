MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 54 yaşındaki Asuman Dabak bikinisiyle plajda boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

54 yaşındaki Asuman Dabak bikinisiyle plajda boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.06.2024 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle her yaz plajda fırtınalar estiren Asuman Dabak yine şaşırtmadı. 54 yaşındaki oyuncu bikinisini giyip plajda boy gösterdi.

54 yaşındaki Asuman Dabak bikinisiyle plajda boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Leyla ile Mecnun, Tatlı Hayat, Hudutsuz Sevda dizileriyle hafızalara kazınan Asuman Dabak şu sıralar tatilde.

54 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okuyan fiziğiyle her yaz plajda fırtınalar estiriyor. Çeşme'de yazlığı bulunan ve eğer İstanbul'da işi yoksa zamanının çoğunu burada geçiren oyuncu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

d

Şaşırtan imaj değişikliği! "Eski hali daha güzel" Şaşırtan imaj değişikliği! "Eski hali daha güzel"

Asuman Dabak, havaların ısınmasıyla soluğu Çeşme'de aldı. Arkadaşlarıyla denizde görüntülenen Dabak sohbet ederken yüzmeyi bile unuttu.

Ekran Alıntısı
Asuman Dabak bikinili pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Dabak'ın paylaşımlarına "Gençlere taş çıkartıyorsun" yorumları yağdı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da Sercan'ı tuvalette yakaladı! Atakan'ın adadaki tuvalet videosu olay olduSurvivor'da Sercan'ı tuvalette yakaladı! Atakan'ın adadaki tuvalet videosu olay oldu
Mehmet Şef'in parmaklarına ne oldu? "Bugüne kadar hiç değinmedim" deyip anlattıMehmet Şef'in parmaklarına ne oldu? "Bugüne kadar hiç değinmedim" deyip anlattı
Şaşırtan imaj değişikliği! "Eski hali daha güzel"Şaşırtan imaj değişikliği! "Eski hali daha güzel"
Anahtar Kelimeler:
Asuman Dabak
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi: ‘Ben buna susmayacağım’

Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi: ‘Ben buna susmayacağım’

Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle tartıştı

Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle tartıştı

Almanya'da skandal karar! Göz göre göre faulü es geçtiler... Büyük tepki var!

Almanya'da skandal karar! Göz göre göre faulü es geçtiler... Büyük tepki var!

Bahçelievler’de 4 katlı binada kısmi çökme!

Bahçelievler’de 4 katlı binada kısmi çökme!

Faiz kararı sonrası gram altın için tahmin!

Faiz kararı sonrası gram altın için tahmin!

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.