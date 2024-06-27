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  4. Ceyda Düvenci'ye aşk yaradı! Tatil dönüşü yeni imajı şaşırttı: "Eski hali daha iyi"

Ceyda Düvenci'ye aşk yaradı! Tatil dönüşü yeni imajı şaşırttı: "Eski hali daha iyi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.06.2024 07:07
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Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra Güçlü Mete ile sevgili olan Ceyda Düvenci bir süredir yurt dışında tatildeydi. Son pozlarında sevgilisine teşekkür eden Düvenci tatil dönüşü imajıyla dikkat çekti.

Ceyda Düvenci'ye aşk yaradı! Tatil dönüşü yeni imajı şaşırttı: "Eski hali daha iyi"

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren Ceyda Düvenci oğlunu da alarak Tanzanya'ya tatile gitmişti. Tatilin sonunda "Özellikle son 4 ayıma sonsuz şükür dolu içim… Kalbimin bu kadar hızlı çarpabileceğini bana yaşattığı için hayata ve sana “gm” teşekkür ederim" diyerek sevgilisine teşekkür etmişti.

Bülent Şakrak ile ayrıldıktan sonra Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açan Düvenci imaj da değiştirdi.

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PINAR ALTUĞ DAYANAMADI

Bu saç stilini hayatında ilk kez denediğini söyleyen Düvenci, Afrika örgüsü yaptırdı. Düvenci "Hiç denememiştim saçlarımı böyle hep merak ediyordum kısmet bugüneymiş" dedi.

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Pınar Altuğ arkadaşına "Harika" diyerek destek verdi. Oyuncunun kimi takipçisi "Eski hali çok daha güzel" derken kimi ise "Yakıştı" dedi.

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Vitrin


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Ceyda Düvenci
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