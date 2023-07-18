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54 yaşındaki Esra Ceyhan'ın son halini gören şaştı kaldı! Bir döneme damga vurmuştu

18.07.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programıyla hafızalara kazınan güzel sunucu Esra Ceyhan son haliyle gündem oldu. Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile ün kazanan sevilen isim uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Güzelliği ile de dikkat çeken Esra Ceyhan'ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Gündüz kuşağı programıyla uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Ceyhan sevilen isimlerden biriydi. Programında ünlü konukları da ağırlayan Ceyhan'ın son hali çok şaşırttı.

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Şimdilerde 54 yaşında olan ünlüü sunucu programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başladı.

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Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile ise büyük çıkış yakaladı. Uzun yıllar televizyon ekranlarında bu program ile yer aldı.

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2001 yılında müzisyen Orhan Gencebay'ın Dil Yarası klibinde de oynayan Ceyhan daha sonra köşeyazarlığı yaptı.

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Kanal D'de Esra Ceyhan'la isimli programı yapmaya başlayan güzel sunucu ardından TRT'ye transfer olup Esra Ceyhan'la Hayat adlı programda yer aldı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan sevilen isim sık sık günlük yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.

esra-ceyhan-son-haliyle-şaşırttı

Ünlü ismin son halini görenler adeta ikiye ayrıldı. Bazıları "Hiç değişmemişsiniz" yorumlarında bulunurken, bazıları ise "Çok değişmişsiniz" yorumunu yaptı.

esra-ceyhan-son-hali

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