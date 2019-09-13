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56 yaşındaki Aydan Şener kendine hayran bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Tv dünyasının en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla "Güzelliği eskimiyor" dedirtti.

56 yaşındaki Aydan Şener kendine hayran bıraktı

Tv dünyasının en güzel yıldızlarından olan 56 yaşındaki Aydan Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını adeta büyülüyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Pek çok dizi ve filmde yer aldıktan sonra daha sakin bir hayat seçen ve artık ekranlardan uzak kalan Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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HER YORUMA TEK TEK CEVAP VERDİ

56 yaşındaki güzel oyuncunun son yaptığı paylaşımına takipçileri beğeni iltifat yağdırdı. Hayranlarından gelen her bir yoruma tek tek cevap veren Şener, mütevazı tavrıyla da takdir topladı.

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"BÖYLE GÜZELLİK YOK"

Takipçileri Şener için, " Böyle bir güzellik dünyada olmadı, Türkiye'nin en güzel kadını, Eskimeyen güzellik" yorumlarını yaptılar.


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